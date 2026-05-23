Nikah şahidi olduğu ortağı tarafından öldürüldü

23.05.2026 23:05
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş ortağı tarafından silahla vurulan iş insanı Geylani Yenigün, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı cinayetin ardından kendisini de vurarak intihar etti. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı, Yenigün'ün cinayet zanlısının nikahında şahitlik yaptığı öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U.Ö. isimli şahıs, bir süredir devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşadığı ortağı Geylani Yenigün'ün Yahyakaptan Mahallesi’ndeki evine gitti.

ÖNCE ORTAĞINI, SONRA KENDİNİ VURDU

Burada yaşanan tartışmanın ardından U.Ö, yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş etti. Olayın ardından sitenin bahçesine inen U.Ö, aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Silah seslerini duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yenigün, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Yenigün'ün yakınları olay yerine akın ederken, cenazeler savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

MHP İL BAŞKAN YARDIMCISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren, aynı zamanda yerel bir gazetenin de ortağı olan 2 çocuk babası Geylani Yenigün'ün, geçtiğimiz mart ayında MHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu'na girerek Medya ve İletişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞ

Ayrıca, Yenigün'ün kendisini öldüren U.Ö'nün 2025 yılı aralık ayındaki nikahında şahitliğini yaptığı ortaya çıktı. İkilinin inşaat işinde ortak çalıştığı bildirildi. U.Ö'nün ise ticari hayatına 2015 yılında gayrimenkul ve otomotiv sektörüyle başladığı; inşaat ve hafriyat alanlarındaki yatırımlarının ardından 2023 yılında yeme-içme ve eğlence sektörüne girdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İHA

Kocaeli, Son Dakika

