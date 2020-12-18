Nilüfer Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına aşure - Son Dakika

Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde büyük fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına, yüksek besin değerleriyle bağışıklığı güçlendirici özelliğe sahip olan aşure ikram etti.

Koronavirüs pandemisinin ilk günlerinden bu yana insanların sağlığı için gece gündüz demeden canla başla çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama başta olmak üzere birçok konuda destek olan Nilüfer Belediyesi, bu defa aşure ikramında bulundu. Kentteki hastanelere giden Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görev başındaki sağlık çalışanlarına yüksek besin değerleriyle bağışıklığı güçlendirici ve birçok faydalı etkisi bulunan aşure dağıttı.

Aşurenin, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olduğunu dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, özellikle pandemi döneminde bu değerlerin daha da önem kazandığını belirtti. Başkan Erdem, "Pandemi döneminde gerektiğinde ailelerinden ayrı kalarak toplum sağlığı adına büyük emek harcayan sağlık çalışanlarımıza küçük de olsa bir ikramda bulunduk. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Nilüfer'deki sağlık çalışanlarına aşure ikram ederek ağızlarını tatlandırmak istedik. Nilüfer Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızın her konuda elimizden geldiği kadar yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA