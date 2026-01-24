Nilüfer Belediyespor Beşiktaş'ı Yendi - Son Dakika
Spor

Nilüfer Belediyespor Beşiktaş'ı Yendi

24.01.2026 21:32
Nilüfer Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Yasemin Şahin, Ndiaya (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan)

Beşiktaş: Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Bascan, Zeynep Sude Demirel, Kurilo (Buse Sonsırma, Ceren Nur Domaç, Levya, Adelusi, Merve Tanıl)

Setler: 28-26, 18-25, 25-19, 25-22

Süre: 117 dakika (33, 23, 30, 31)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

