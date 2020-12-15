Nilüfer'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor - Son Dakika

Nilüfer'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

15.12.2020 14:28
Nilüfer'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor, System.String[]

Kaçak yapılaşmayla mücadeleyi aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, Demirci Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine inşa edilen fabrika binasını yıktı.

Kaçak yapılaşmayla mücadeleyi aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, Demirci Mahallesi'nde tarım arazisi üzerine inşa edilen fabrika binasını yıktı.

Nilüfer Belediyesi kaçak yapılarla mücadelede kararlı davranıyor. Özellikle tarım alanlarına kaçak olarak inşa edilen yapıları mercek altına alan Nilüfer Belediyesi, bu yapıları hukuki süreç ve uyarıların ardından bir bir yıkıyor.

Kentte hem tarım alanlarının korunması hem de imara aykırı yapılaşmanın önüne geçmek için çalışan Nilüfer Belediyesi ekiplerinin son adresi Demirci Mahallesi oldu. Daha önceden yapılan uyarının ardından ekipler, sabah saatlerinde söz konusu alana gitti. Tarım alanına yapıldığı tespit edilen bin 250 metrekarelik fabrika binası alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkıldı.

Kaçak yapılarla mücadelede kararlı olduklarını bir kez daha vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "İl genelinde başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında biz de Nilüfer'de bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gereken yasal uyarı ve hukuki sürecin ardından tarım alanlarına yapılan imara aykırı yapıların yıkım işlemini tek tek gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da kaçak yapı ile mücadele konusunda duyarlı olmalarını rica ediyoruz" dedi. - BURSA

Nilüfer'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor
Nilüfer'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor

nilüfer belediyesi, Fabrika, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nilüfer'de kaçak yapılar tek tek yıkılıyor - Son Dakika


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