Nilüfer'deki projeler Lionslar'ı hayran bıraktı - Son Dakika
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Nilüfer'deki projeler Lionslar'ı hayran bıraktı

6 saat önce

Lions Kulüpleri Dünya Başkanı Jung-Yul Choi ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Nilüfer'deki projeler Lionslar'ı hayran bıraktı, System.String[]

Lions Kulüpleri Dünya Başkanı Jung-Yul Choi ve beraberindeki heyet Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Yapılan ortak çalışmaları yerinde inceleyen Jung-Yul Choi ve beraberindeki heyet, projelere hayran kaldı.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Lions Kulüpleri Dünya Başkanı Jung-Yul Choi ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyarette Lions Kulüpleri Birliği Konfederasyon Başkanı Ahmet Rasim Öztürk, Lions 118 K Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Nükhet Tuzlacıoğlu ve birlik temsilcileri de hazır bulundu. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette yapılan ortak çalışmalar ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, Lions camiasına teşekkür etti. Nilüfer Belediyesi-Lions kulüpler işbirliğiyle hayata geçirilen sosyal projelerin büyük ihtiyaçları giderdiğini ifade eden Turgay Erdem, örnek çalışmaların devam etmesi gerektiğini vurguladı. Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'nde sona gelindiğini ifade ederek, merkezin yakında açılarak büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti.


Lions Kulüpleri Dünya Başkanı Jung-Yul Choi de yapılan çalışmaların çok anlamlı olduğunu belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti. Nilüfer ve Bursa'nın çok etkileyici bir kent olduğunu ifade eden Choi, işbirliğinin devam etmesi gerektiğini ifade etti.


Halk Evi'nde gerçekleşen ziyaretin ardından Başkan Turgay Erdem ve konukları, yapılan ortak projeleri gezdi. İlk olarak ONKO-DAY Lions Hasta Konuk Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden heyet, çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Choi, emeği geçenlere teşekkür etti.


Başkan Turgay Erdem ve konukları daha sonra Uluslararası Lions Kulübü Dernekleri 118-K Yönetim Çevresi Federasyonu iş birliğiyle yapılmakta olan Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi inşaatını ziyaret etti. Proje hakkında detaylı bilgiler alan Choi ve beraberindeki heyet, eksiklerin tamamlanması adına gereken adımları atacaklarını dile getirdi. - BURSA

nilüfer belediyesi, Rasim Öztürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:18 Kaynak: İHA
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