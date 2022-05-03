Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var - Son Dakika
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Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var

03.05.2022 16:25

22 yaşındaki Hüseyin İnci'nin nişan töreni için Adana'dan yola çıkan ailenin bulunduğu araç, Tokat'ta şarampole yuvarlandı. Kazada, 16 yaşındaki Berivan İnci hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sarıkaya ilçesine bağlı Bağlıca köyü yakınlarında, Hüseyin İnci yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Berivan İnci yaşamını yitirdi, sürücü İnci ile Zeynep (20), Muhammet Ali (11), Mustafa (3), Fatma (41) ve İbrahim İnci (42) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Sabah erken saatlerde Adana'dan yola çıkan 7 kişilik ailenin, sürücü Hüseyin İnci'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittiği öğrenildi.

Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
Nişana gitmek için yola çıkan aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
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Hüseyin İnci, Adana, Tokat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var - Son Dakika


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16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
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SON DAKİKA: Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var - Son Dakika
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