'Nisanda Ruslara konut satışı yüzde 186,6 arttı' - Son Dakika
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'Nisanda Ruslara konut satışı yüzde 186,6 arttı'

17.05.2022 13:02
'Nisanda Ruslara konut satışı yüzde 186,6 arttı'

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ, hem geçen ay hem de ocak-nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışında rekor kırıldığını belirterek, nisanda Ruslara yapılan konut satış adedinin yıllık bazda yüzde 186,6 artarak 1.152'ye yükseldiğini söyledi.

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ, hem geçen ay hem de ocak-nisan döneminde yabancılara yapılan konut satışında rekor kırıldığını belirterek, nisanda Ruslara yapılan konut satış adedinin yıllık bazda yüzde 186,6 artarak 1.152'ye yükseldiğini söyledi.

Sabbağ, ocak-nisan döneminde Türkiye genelinde yapılan konut satışının yüzde 26,2 artarak 453 bin 121 adede ulaştığını söyledi. Tüm olumsuzluklara, artan fiyatlara ve yüksek faiz oranlarına rağmen ilk 4 ayda görülen satış adedinin vatandaşların konuta olan ihtiyacını gözler önüne serdiğini dile getiren Sabbağ, satış trendinin yılın geride kalan kısmında da bu şekilde devam edeceğini belirtti.

Sabbağ, inşaat sektörünün sadece demir ve çimento gibi ana girdileri değil 250 civarında sektörü desteklediğini, dolayısıyla ekonomiye çok önemli bir katkı sunduğunu vurguladı. Geçen ay yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 50'ye yakın arttığını ve 6 bin 447 adede ulaştığını kaydeden Sabbağ, bu ivmenin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

RUSLARIN KONUT YATIRIMI YÜZDE 186,6 ARTTI

Hakan Sabbağ, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası Rusların Türkiye'de konut yatırımını artırdığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen ay Rusların Türkiye'den aldığı konut adedi yüzde 186,6 artarak 1.152'ye yükseldi. Şu an Ruslar için en güvenli ülke Türkiye. Önceden Antalya özelinde alıyorlardı şimdi İStanbul ve diğer bazı kentlerimizde de yatırım yapmaya başladılar. Hatta Rusya'da hizmet veren bazı şirketlerin personeline İstanbul'dan çalışmalarını sürdürebileceğini söylediğine dair duyumlarımız var."

"TÜRKİYE'YE GÜVEN GİDEREK ARTIYOR"

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ, Türkiye'ye yönelik uluslararası gayrimenkul yatırımının giderek arttığını kaydederek, Kazakistan, Güney Kore, Çin gibi ülke vatandaşlarının alımlarında artış yaşandığını söyledi.

Körfez ülkelerinden Asya'ya, Avrupa'dan Kanada'ya kadar her yerden Türkiye'ye ilgi olduğuna dikkati çeken Sabbağ, "İstanbul artık bir Londra ve New York gibi dünya şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. Sabbağ, yabancıların konut yatırımının yaz aylarında artacağını belirterek, özellikle Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkelerinden gelen taleplerde yaşanan yükselişin somut bir şekilde görüleceğini söyledi.


'Nisanda Ruslara konut satışı yüzde 186,6 arttı'
'Nisanda Ruslara konut satışı yüzde 186,6 arttı'
'Nisanda Ruslara konut satışı yüzde 186,6 arttı'
'Nisanda Ruslara konut satışı yüzde 186,6 arttı'
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye, konut, Nisan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Nisanda Ruslara konut satışı yüzde 186,6 arttı' - Son Dakika


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