Nişanlı çift, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika
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Nişanlı çift, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

02.05.2022 14:13
Nişanlı çift, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Damla Akyıldız (37) ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı (49), kısa süre önce kiraladıkları dairede tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, Damla Akyıldız (37) ile nişanlısı Mustafa Burçin Akı (49), kısa süre önce kiraladıkları dairede tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Jandarma, Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra yaşamına verdiği üzerinde duruyor.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi 27 Sokak'ta bulunan sitedeki bir daire meydana geldi. Karşıyaka'da yaşayan nişanlı oldukları öğrenilen akaryakıt istasyonu çalışanı Damla Akyıldız ile kuru temizlemecide çalışan Mustafa Burçin Akı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çiftin son olarak Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde kısa süre önce kiraladıkları eve gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri dün akşam çilingir yardımıyla eve girdi. Akyıldız ile Akı kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra aynı tüfekle intihar ettiği üzerinde duruyor. Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Nişanlı çift, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu
Nişanlı çift, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu
Nişanlı çift, evde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu
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Damla Akyıldız, Jandarma, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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