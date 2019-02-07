Son Dakika Haberleri: Nissara Avm'de Yazarlar Geçidi Devam Ediyor

Nissara Avm'de Yazarlar Geçidi Devam Ediyor

1 saat önce

Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 13 Ocak tarihinde başlayan yazarlar buluşması 9 Şubat tarihinde sona erecek.

Nissara Avm'de Yazarlar Geçidi Devam Ediyor, System.String[]
Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 13 Ocak tarihinde başlayan yazarlar buluşması 9 Şubat tarihinde sona erecek.

Nevşehir Nissara AVM'de 13 Ocak tarihinde başlayan ve 9 Şubat tarihinde sona erecek olan yazarlar buluşmasına Nevşehir'de kitapseverler büyük ilgi gösteriyor. Nissara AVM'de düzenlenen yazarlar buluşmasında Sinan Yağmur, Ataol Behramoğlu, Ahmet Selçuk İlkan, Kahraman Tazeoğlu kitapseverler ile buluşurken 9 Şubat'ta ise Müjde Aklanoğlu imza ve söyleşi gününe katılacak. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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