Nissara Avm'de Yazarlar Geçidi Devam Ediyor
1 saat önce
Nevşehir Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 13 Ocak tarihinde başlayan yazarlar buluşması 9 Şubat tarihinde sona erecek.
Nevşehir
Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezinde 13 Ocak tarihinde başlayan yazarlar buluşması 9 Şubat tarihinde sona erecek.
Nevşehir Nissara AVM'de 13 Ocak tarihinde başlayan ve 9 Şubat tarihinde sona erecek olan yazarlar buluşmasına Nevşehir'de kitapseverler büyük ilgi gösteriyor. Nissara AVM'de düzenlenen yazarlar buluşmasında Sinan Yağmur
, Ataol Behramoğlu
, Ahmet Selçuk
İlkan, Kahraman Tazeoğlu
kitapseverler ile buluşurken 9 Şubat'ta ise Müjde Aklanoğlu imza ve söyleşi gününe katılacak. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:53 Kaynak: İHA
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