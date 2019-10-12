Niyazi Algıç, Futbol Turnuvası başladı

Erdek'te talihsiz bir şekilde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralanan ve tedavisi halen devam eden Niyazi Algıç adına düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.



Erdek Belediyesi ile Erdek Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya toplam 16 takım katılıyor. Erdek 18 Eylül İlçe Stadı'nda yer alan Halı Saha Tesislerinde gerçekleşecek turnuva maçları başladı. 16 futbol takımının katıldığı turnuvada, serbestlerde 7 takım, kurumlarda ise 9 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Turnuvaya, Can Kardeşler, U 17 Bu, Birlikspor, Morina, Haddini Bil Bao, Erdek City, All Star, Erdek Elmas, Müftülük, Kapıdağ Servis, Gülmüş, Erdek Belediyesi, Erdokor EMK, Emniyet, Jandarma takımları katılıyor. - BALIKESİR