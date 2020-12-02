Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan "Evde kal" mesajı - Son Dakika

Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan "Evde kal" mesajı

02.12.2020 11:59
Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, sosyal medya hesabından video paylaşarak, vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, sosyal medya hesabından video paylaşarak, vatandaşlara "Evde kal" mesajı verdi.

Evinde kitap okuyarak video paylaşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, salgın nedeniyle zor günler geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz güçlü bir milletiz, güçlü bir ülkeyiz. Nasıl ki birçok zorluğu aştıysak bu salgın illetini hep birlikte aşacağız. Koronavirüs salgını ülkemizde çıktığı günden beri Nizip Belediyesi olarak sıkı tedbirler aldık. Sizler için çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Sizler evinizde kalın, sevdiklerinizle kalın. Bu hepimiz için çok önemli. Bu virüsün bulaşmasını evde oturarak önleyeceğiz. Gelin bu süreci bir fırsat olarak değerlendirelim, aile bağlarımızı daha da kuvvetlendirelim. Eşimizi, çocuklarımızı, büyüklerimizi daha çok dinleyelim, daha çok anlatalım. ve en önemlisi mecbur kalmadığımız süre içerisinde evlerimizden ayrılmayalım ve bir süre misafir kabul etmeyelim."

Koronavirüs, Mehmet Sarı, Medya, Nizip, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan 'Evde kal' mesajı - Son Dakika


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