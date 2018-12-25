Nizip Müftülüğünün Aylık Toplantısı Yapıldı
2 saat önce
Nizip İlçe Müftülüğünün aylık toplantısı yapıldı.
Nizip
İlçe Müftülüğünün aylık toplantısı yapıldı. Müftülük
konferans salonunda İlçe Müftü Vekili Mustafa Demir
başkanlığında düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, 2018 yılının genel değerlendirmesi ile 2019 yılında yapılacak faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından duyurulması gereken konular, Kur'an kurslarında karşılaşılan problemler hakkında çözüm önerileri ve ilçedeki din hizmetinin daha etkili sunulmasıyla ilgili konular ele alındı.
İlçe Müftülüğüne atanan Musa Çiftçi
de toplantıda yer alarak, ilk toplantısını gerçekleştirip, Müftülük personeliyle tanıştı.
Toplantıya vaizler ve Müftülük büro personelleri ile cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: AA
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