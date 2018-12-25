Son Dakika Haberleri: Nizip Müftülüğünün Aylık Toplantısı Yapıldı

Nizip Müftülüğünün Aylık Toplantısı Yapıldı

2 saat önce

Nizip İlçe Müftülüğünün aylık toplantısı yapıldı.

Nizip Müftülüğünün Aylık Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Nizip İlçe Müftülüğünün aylık toplantısı yapıldı.

Müftülük konferans salonunda İlçe Müftü Vekili Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, 2018 yılının genel değerlendirmesi ile 2019 yılında yapılacak faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulması gereken konular, Kur'an kurslarında karşılaşılan problemler hakkında çözüm önerileri ve ilçedeki din hizmetinin daha etkili sunulmasıyla ilgili konular ele alındı.

İlçe Müftülüğüne atanan Musa Çiftçi de toplantıda yer alarak, ilk toplantısını gerçekleştirip, Müftülük personeliyle tanıştı.

Toplantıya vaizler ve Müftülük büro personelleri ile cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:01 Kaynak: AA

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