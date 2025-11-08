Nobel Ödüllü Watson 97 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nobel Ödüllü Watson 97 Yaşında Hayatını Kaybetti

Nobel Ödüllü Watson 97 Yaşında Hayatını Kaybetti
08.11.2025 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DNA'nın yapısını keşfeden James Dewey Watson, enfeksiyon tedavisi gördüğü huzurevinde vefat etti.

DNA'nın yapısını çözerek modern bilimin en büyük buluşlarından birine imza atan Amerikalı genetikçi James Dewey Watson, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Watson'ın uzun yıllar görev yaptığı Cold Spring Harbor Laboratuvarı, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ünlü bilim insanının bir süredir enfeksiyon tedavisi gördüğünü, bu hafta başında hastaneden huzurevine nakledildiğini ve burada yaşamını yitirdiğini duyurdu.

DNA'NIN SIRRINI ÇÖZEN İSİM

İngiliz bilim insanı Francis Crick ile birlikte 1953 yılında DNA'nın çift sarmal (ikili sarmal) yapısını keşfeden Watson, bu buluşuyla modern genetik biliminin temellerini atan kişilerden biri olarak kabul ediliyor.

Bu çalışma, canlıların kalıtsal özelliklerinin anlaşılmasında, tıpta genetik hastalıkların araştırılmasında ve biyoteknolojinin gelişmesinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

NOBEL ÖDÜLÜ VE BİLİMSEL MİRAS

James Watson, bu çığır açan keşfi nedeniyle İngiliz fizikçi Maurice Wilkins ve Francis Crick ile birlikte 1962 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.

Hayatı boyunca genetik bilimi, moleküler biyoloji ve DNA araştırmalarına büyük katkılar sağlayan Watson, ayrıca "The Double Helix (Çift Sarmal)" adlı kitabında bilimsel keşif sürecini kendi gözünden kaleme almıştı.

Kaynak: AA

James Dewey Watson, James Watson, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nobel Ödüllü Watson 97 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığır açacak adım Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti
Temizlik işçisinin feci ölümü Çöp kamyonunun altında kaldı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonunun altında kaldı

16:11
Victor Osimhen’le alay ettiler Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
15:59
Demirtaş’tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
15:20
500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacak mı Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
15:00
BBP lideri Destici’den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
14:25
Kız meselesi cinayetle noktalandı Konum atarak katilini ayağına çağırmış
Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış
13:59
Avukatı açıkladı Ferdi Tayfur’un gerçek serveti ortaya çıktı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 16:57:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Nobel Ödüllü Watson 97 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.