Normalleşme süreci ile birlikte aşıklar yeniden sazın teline vurmaya başladı - Son Dakika

Normalleşme süreci ile birlikte aşıklar yeniden sazın teline vurmaya başladı

TÜRKİYE'de normalleşme süreci kapsamında koronavirüs önlemleri hafifletilmeye devam ediyor. Aşıklık geleneğinin Türkiye'de yaygın olarak sürdürüldüğü Kars'ta, Aşıklar uzun bir aradan sonra yeniden sazın teline vurmaya başladı. Yöresel yemekleri ile hizmet veren bir restoran, ilk turist kafilesine kapılarını açtı. Karadeniz'den gelen yerli turistler bir taraftan yöresel yemeklerin tadına bakarken bir taraftan da türkü söyleyen aşıkları dinledi.

Kars'ın Yusuf Paşa Mahallesi Atatürk Caddesinde hizmet veren Pushkın restoran, Karadeniz'den gelen konuklarını ağırladı. Aşık Mahmur Karataş ve Gültekin Bulutoğlu, aşıklık geleneğinden örnekler sundular. Burak Ulubeyi de akordeon eşliğinde sergilediği sahne performansıyla kentin ve Kafkas bölgesinin müzik kültürünü misafirlerle buluşturdu. Atışmalar, divan ve türkülerini seslendiren halk ozanları bol bol alkış aldı. Aşık Mahmut Karataş, "Koronavirüs nedeniyle aylardır sanatımızı icra edemedik. Bugün sezonun ilk gösterisini yapıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. İnşallah yaşadığımız bu musibet kısa zamanda defolup gider ve bir daha böyle musibetler yaşamayız " diye konuştu.

Kars'ın başta kaz eti olmak üzere yöresel yemeklerine hayran kaldıklarını söyleyen Hacer Torunoğlu. "Hem yemeği hem de müziğe doyduk. Kars, muhteşem doğası ve maneviyatıyla bizi büyüledi. Herkesin gelip buraları görmesi gerek" dedi.