Nörofibromatozis Tip 1 Tanısı OCT ile Daha Kolay ve Başarılı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Göz Sağlığı

Nörofibromatozis Tip 1 Tanısı OCT ile Daha Kolay ve Başarılı

Nörofibromatozis Tip 1 Tanısı OCT ile Daha Kolay ve Başarılı
12.02.2026 16:29  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nörofibromatozis tip 1 (NF1), doğuştan gelen ve vücudun birçok sistemini etkileyebilen genetik bir hastalıktır. Deride görülen lekeler, sinir dokusunda oluşan tümörler ve iskelet sistemiyle ilgili sorunlar hastalığın en sık karşılaşılan belirtileri arasında yer alır. Ancak uzmanlara göre NF1'in tanısında göz bulguları da en az bu belirtiler kadar önemli bir rol oynamaktadır.

Gözde en sık karşılaşılan ve en tipik bulgu, iriste ortaya çıkan Lisch nodülleridir. Göz hekimleri bu nodülleri muayene sırasında saptayabilmekte ve bu bulgu hastalığın tanısında önemli bir ipucu sağlamaktadır. Buna karşın, Lisch nodüllerinin objektif olarak kaydedilmesi ve hastalığın seyri boyunca düzenli olarak takip edilmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Bu önemli eksikliğe dikkat çeken çalışmalardan biri, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Yaşar Sakarya ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Dünyada bu alanda yapılan ikinci çalışma olma özelliğini taşıyan araştırma, Türkçeye "Nörofibromatozis Tip 1'li Pediatrik Hastalarda Koroidal Anormalliklerin Sıklığı" olarak çevrilebilecek başlığıyla 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan saygın dergilerden Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus'ta yayınlanmıştır.

Nörofibromatozis Tip 1 Tanısı OCT ile Daha Kolay ve Başarılı

Çalışma kapsamında 19 hastanın gözleri incelenmiştir. Araştırma ekibi, optik koherens tomografi (OCT) adı verilen ileri bir görüntüleme yöntemi sayesinde gözün arka kısmında yer alan koroid tabakasında NF1'e özgü bulguların kolay ve ayrıntılı biçimde görüntülenebildiğini ortaya koymuştur.

Dr. Sakarya ve ekibinin bu çalışması yalnızca tanı sürecini kolaylaştırmakla kalmamış, hastalığın izlenmesi açısından da yeni bir dönemin kapısını aralamıştır. Elde edilen sonuçlar, oftalmoloji alanında dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan American Journal of Ophthalmology, Investigative Ophthalmology & Visual Science, British Journal of Ophthalmology ve Acta Ophthalmologica'da yayımlanan çalışmalarla doğrulanmış ve bu yayınlara atıf yapılmıştır. Ayrıca American Journal of Ophthalmology'de yayımlanan bir tez çalışmasında ve Springer Yayınevi tarafından basılan "Pediatrik Sistemik Hastalıklarda Göz" adlı kitapta da bu araştırmaya yer verilmiştir.

Bilim dünyasında geniş yankı uyandıran bu çalışmaların ardından, 2021 yılında güncellenen Nörofibromatozis tip 1 tanı kriterleri Genetics in Medicine dergisinde yayımlanmıştır. Güncellenen kriterlere OCT ile saptanabilen koroid bulguları da dahil edilmiştir. Bunun yanı sıra Almanya'da yayımlanan Nörofibromatozis tip 1 tanı rehberinde de Dr. Yaşar Sakarya ve arkadaşlarının çalışmasına atıf yapılmıştır.

Böylece gözden elde edilen bu yeni ve objektif bulgular, NF1'in tanı ve takibinde uluslararası düzeyde kabul gören önemli bir ölçüt haline gelmiştir.

Genetik, Son Dakika

Son Dakika Göz Sağlığı Nörofibromatozis Tip 1 Tanısı OCT ile Daha Kolay ve Başarılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Marmaray’a dev zam geliyor Marmaray'a dev zam geliyor
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre’de ifade verdi ABD Adalet Bakanı Pam Bondi Epstein dosyaları için Kongre'de ifade verdi

15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
14:00
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye’nin 3’üncü bir yola ihtiyacı var
Davutoğlu, 6 partili yeni ittifak için işareti verdi: Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 16:53:57. #7.11#
SON DAKİKA: Nörofibromatozis Tip 1 Tanısı OCT ile Daha Kolay ve Başarılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.