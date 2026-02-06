Norveç'te Epstein Bağlantılı Soruşturma - Son Dakika
BBC

Norveç'te Epstein Bağlantılı Soruşturma

Norveç\'te Epstein Bağlantılı Soruşturma
06.02.2026 06:36
Norveç polisi, eski başbakan Jagland hakkında Epstein belgeleri nedeniyle yolsuzluk soruşturması başlattı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son Epstein belgeleri Norveç'i de karıştırdı. Norveç polisi, ülkenin eski başbakanı Thorbjorn Jagland hakkında, seks suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle "yolsuzluk soruşturması" başlattı.

Norveç polisinin, 30 Ocak'ta yayınlanan milyonlarca sayfa belgeyi incelemek için kurduğu özel birim, 75 yaşındaki Jagland'ın "ağır yolsuzluk" şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı.

Jagland geçmişte üst düzey diplomatlık ve Norveç Nobel Komitesi başkanlığı da yapmıştı.

Polis Dışişleri Bakanlığı'na, Jagland'a geçmişteki diplomatik görevi nedeniyle verilmiş olan "dokunulmazlığın" kaldırılması başvurusu yaptı.

Geçmişte Norveç Nobel Komitesi başkanlığını da yapmış olan Jagland, 10 yıl boyunca Avrupa Konseyi'nin genel sekreteriydi.

Jagland'ın avukatı soruşturmada tam işbirliği yapacaklarını belirtti.

Jagland hakkındaki soruşturmayı yürüten ekonomik suçlar birimi Okokrim'in başında bulunan Pal K. Lonseth, Epstein belgelerinin Jagland'ın bu görevlerdeki süresini de kapsamasından ötürü "Soruşturma için makul gerekçeler olduğuna inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Okokrim "diğer şeyler yanında, Jagland'ın görevi süresi boyunca hediye, seyahat ve kredi alıp almadığını" da araştıracak.

Polis ilerleyen günlerde daha fazla detay verileceğini ekledi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, "Bu dosyanın tüm yönleriyle gün ışığına çıkması önemli" diyerek, Avrupa Konseyi'nden Jagland'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını talep edeceklerini belirtti.

Jagland'in avukatı Anders Brosveet Reuters'a yaptığı açıklamada soruşturmanın başlamasını olumlu karşıladıklarını söyledi; "Şu ana kadarki bulgularımız ışığında, sonucun olumlu olacağından eminiz" dedi.

Brosveet, Norveç'in VG haber sitesine yaptığı açıklamada da "ellerindeki ana bulgular ve belgeleri en kısa sürede Okokrim ile paylaşacaklarını" ekledi. .

Jagland 1996-1997 yıllarında Norveç Başbakanlığı, 2009-2019 yılları arasında da Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştu.

Ayrıca 2009-2015 arasında Norveç Nobel Komitesi'ne başkanlık etmişti.

Norveç prensesinin de yazışmaları ortaya çıkmıştı

Jeffrey Epstein davası kapsamında son yayımlanan belgelerde, Norveç veliaht prensesinin 2011-2014 yılları arasında Epstein ile yazışmaları da ortaya çıktı.

Veliaht prenses Mette-Marit, cinsel saldırı suçlusu Epstein ile temasının "kötü bir karar" olduğunu söyledi.

Aralarındaki iletişimin "utandırıcı" olduğunu söyleyen Mette-Marit, "Epstein tarafından işlenen istismar suçlarının mağdurlarına" sempati ve dayanışma mesajı gönderdi.

Belgeler, Mette-Marit'in, Epstein'in Florida'daki evinde o yokken dört gün kaldığını, ve bir yazışmada Epstein'e "bir annenin 15 yaşındaki oğluna sörf tahtası taşıyan iki çıplak kadının bulunduğu bir duvar kağıdını göstermesinin uygun olup olmadığını sorduğunu" ortaya koymuştu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre de Mette-Marit'in "kötü bir karar" verdiği görüşüne katıldığını söyledi. Başka yorum yapmasa da, bu üstü kapalı eleştiri bile ülkede ender görülen bir durum.

Norveç şimdi veliaht prensesin Epstein ile iletişiminin "toksikliğini" kavrayamamış, ve bu yazışmalarda resmi kraliyet e-posta adresini kullanmış olmasını tartışıyor.

Mette-Marit Norveç veliaht prensiyle 2001 yılında evlenmişti.

Kaynak: BBC

