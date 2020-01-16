Norveç'te vurulan gencin cenazesi Antalya'da defnedildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Norveç'te vurulan gencin cenazesi Antalya'da defnedildi - Son Dakika

Norveç'te vurulan gencin cenazesi Antalya'da defnedildi

6 saat önce

Norveç'te arkadaşıyla birlikte yemek yediği sırada tabancayla vurularak öldürülen genç öğretmenin cenazesi, Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.

Norveç'te vurulan gencin cenazesi Antalya'da defnedildi, System.String[]

Norveç'te arkadaşıyla birlikte yemek yediği sırada tabancayla vurularak öldürülen genç öğretmenin cenazesi, Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.


İddialara göre, Cuma günü akşam saatlerinden Norveç'te engellilere eğitim veren Dünya Yörükler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş'un yeğeni Halil Kara (21), işten çıktıktan sonra arkadaşıyla birlikte yemek yemeye bir restoranda gitti. Kara, yemek yediği sırada yine iddiaya göre, 2 ayrı grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında 21 yaşındaki Kara tabancayla vurulurken yanındaki arkadaşı ise bıçaklandı.


Hayatını kaybeden Kara'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Serik'e getirildi. Çok sayıda yabancı uyruklu vatandaşın da katıldığı cenazede Halil Kara, gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Yeğeninin ölüm haberini cumartesi sabah saatlerinde aldıklarını belirten Dünya Yörükler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Kuş, "Yeğenim Norveç'te engellilere öğretmenlik yapıyordu. Cuma günü işten çıktıktan sonra arkadaşıyla beraber yemek yemeye gidiyor. Yemek yerlerden bizimkilerle alakası olmayan 2 grup arasında sürtüşme yaşanıyor. Biri silahla yeğenimi vuruyor, diğerini de bıçaklıyor. Bu tarz olayları şiddetle kınıyorum" dedi. - ANTALYA

Antalya, Norveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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