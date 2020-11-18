Nüfus 2 milyona dayandı, turizmci başkanlar 'klipli' ikamet çağrısı yaptı - Son Dakika

Yerleşik nüfusu 967 bin olan Muğla, turizm sezonunda 3-4 milyon nüfusa ev sahipliği yapıyor. Pandemi öncesi turistik ilçelerde bulunan ikinci konutlarında kalan vatandaşlar geldikleri illere dönerken, bu kış ayında dönmediler ve kış aylarını da Muğla'da geçirmeye karar verdiler.

Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi önemli turizm ilçelerine sahip Muğla'da pandemi sonrası Muğla'nın yerleşik nüfusuna 1 milyon nüfus daha eklenince turizmci belediye başkanları çareyi video kilip ile nüfusu diğer illerde olan, fakat kış aylarını Muğla'da geçiren vatandaşlara ikametlerini Muğla'ya aldırmaları çağrısında bulundular.

Fethiye, Marmaris, Datça, Milas, Menteşe Belediye Başkanlarının yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yerleşik nüfusun dışında kış aylarını Muğla'da geçiren vatandaşlara nüfus kayıtlarını Muğla'ya aldırmaları çağrısı yaptılar.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Sevgili hemşehrilerim. Muğla halkı olarak sizlerle birlikte aileyiz, birlikte Muğla'yız. Ailemize eklenen her bir vatandaşımızla sadece sayımız değil, fikirlerimiz, bakış açılarımız ve farklılıklarımız da zenginleşiyor. Eskiden yaz dönemlerinde artan geçici nüfusun yerini yerleşik nüfus alıyor. Yaşayan nüfusumuzun eğitimi, kültür, sağlık, altyapı gibi, merkezi ve yerel hizmetlerden daha üst seviyede yararlanabilmesi için lütfen nüfus kayıtlarınızı Muğla'ya aldırarak Muğla'da kalalım, Muğlalı olalım" dedi.

(Bekir Tosun/İHA)