NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE ELE GÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE DEĞİLDİR - Son Dakika
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NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE ELE GÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE DEĞİLDİR

26.03.2022 15:43

Çeşitli temaslarda bulunmak ve bir dizi programa katılmak üzere Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kentin tarihi bölgelerini gezdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak ve bir dizi programa katılmak üzere Bursa'ya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kentin tarihi bölgelerini gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve belediye başkanlarının da yer aldığı gezide, Numan Kurtulmuş Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua etti. Sancak nöbetindeki Alplerin değişim törenini ilgiyle takip eden Kurtulmuş, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Kurtulmuş ve beraberindekiler, daha sonra Sümbüllü Bahçe Konağı'na geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' hakkında sunum yaptı. Projenin son durumu hakkında bilgi veren Alinur Aktaş, 'Yıkımların ardından çevre düzenlemesi ve mevcut binaların uygun hale getirilmesi çalışmalarına başladık. 500 araçlık bir otopark oluşturulacak. Bursalı vatandaşlardan çok olumlu görüşler alıyoruz. Birçok kişi 'Buranın böyle olduğunun farkında değildik' dedi. Bursalılar bölgeyi yeniden keşfediyor. Bölgede 21 tane cami bulunuyor. Bunlardan en önemlisi Bursa Ulu Cami. Koza Han da Hanlar Bölgesi'nin en kıymetli yapılarından birisidir. Hanlar Bölgesi çalışmaları kapsamında İpek Han meydanı, Pirinç Han meydanı gibi çeşitli meydanlar oluşturulacak? dedi.

Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler Üftade Hazretleri'nin türbesini de ziyaret ederek dua etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, türbe çevresi ve sur etrafındaki düzenleme çalışmaları hakkında Kurtulmuş'u bilgilendirdi. (DHA)

NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE ELE GÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE DEĞİLDİR
NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE ELE GÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE DEĞİLDİR
NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE ELE GÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE DEĞİLDİR

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Numan Kurtulmuş, AK Parti, Bursa, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NUMAN KURTULMUŞ: TÜRKİYE ELE GÜNE MUHTAÇ BİR ÜLKE DEĞİLDİR - Son Dakika


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