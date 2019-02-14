Numune Hastanesi'ne "Anne Dostu Hastane" Unvanı
1 saat önce
Sivas Numune Hastanesi "anne dostu hastane" unvanı kazandı.
Sivas Numune Hastanesi
"anne dostu hastane" unvanı kazandı.
Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığından gelen ekipler tarafından hastanede denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerin sonucunda hastaneye "anne dostu hastane" unvanı verildi.
Hastane Başhekimi Op. Dr. Ertan Temizöz, anne dostu hastanenin gebelik öncesi, doğum süreci ve gebelik sonrasında annenin kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti almasını sağlayan tüm sağlık, eğitim, danışmanlık ve otelcilik hizmetlerini kapsayan geniş bir hizmet sunumu olduğunu belirtti. Anne
dostu hastanenin normal doğumu özendirdiğini, hijyen ve konfor ortamında gebenin uygun bir refakatçiyle kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamı amaçladığını aktaran Temizöz, şunları kaydetti:
"Yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda anneler için gebe okulu ve doğum-lohusa odaları oluşturuldu. Gebe okulunda, tüm anne ve anne adaylarına doğumun bütün evreleri ve çocuk bakımı konusunda alanında uzmanlaşmış sağlık çalışanları tarafından eğitimler verilmekte. TDL odalarında anne adaylarının kendilerini evde hissetmeleri hedeflenmekte. Böylesine önemli bir unvanı almak oldukça önemli, ancak asıl önemli olan bunun sorumluluklarını yerine getirebilmektir. Hastanemize bu unvanı almasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:10 Kaynak: AA
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