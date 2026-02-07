Nur Sağlamer'in 'Aşina' Sergisi Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nur Sağlamer'in 'Aşina' Sergisi Antalya'da

Nur Sağlamer\'in \'Aşina\' Sergisi Antalya\'da
07.02.2026 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçe sanatçısı Nur Sağlamer, Ön Türklerin kaya resimlerinden ilhamla 'Aşina' sergisini açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının keçe sanatçısı Nur Sağlamer'in, Ön Türklerin kaya resimlerinden yola çıkarak hazırladığı "Aşina" adlı keçe resim sergisi, Antalya'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sağlamer'in 20 eserinden oluşan sergi, Galeri T'de ziyaretçilerine kapılarını açtı.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Sağlamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi keçe sanatının unutulmaması için hazırladığını belirtti.

Aynı zamanda keçeden tablolar aracılığıyla Ön Türk uygarlığını anlatmayı amaçladığını aktaran Sağlamer, şunları kaydetti:

"Sergiye bir buçuk yıldır hazırlanıyorum ve burada 20 eserim bulunuyor, bu sayı artacak. Amacım yurt içi ve yurt dışında Ön Türk uygarlığını keçe ile anlatmak. Keçe atalarımızın dünyaya armağanı, çok önemli bir kumaş türü. Koyun yünleriyle basınç, sıcak su kullanarak oluşturulan bir dokuma ürünü."

Sağlamer, ilk kaya resimleriyle keçenin aynı coğrafyada doğduğunu ve eserlerinde keçeyi bu nedenle tercih ettiğini kaydetti.

Sergi, 25 Şubat'a ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Etkinlikler, Antalya, Turizm, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nur Sağlamer'in 'Aşina' Sergisi Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
Trump’ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı Trump'ın paylaştığı Obama ailesi videosu tepkilerin ardından kaldırıldı
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı
Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi Kullandığı kamyonun kontrolünü kaybedince evin içine girdi
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı
Muş’ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı Muş'ta şebeke suyunu içmeyin uyarısı

22:54
7 kişi daha tutuklandı Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var
22:15
İtalya’da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları’na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
İtalya'da Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'na karşı düzenlenen protestoda olaylar çıktı
21:22
Epstein’in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
Epstein'in casusluk iddiaları FBI dosyalarına da girdi
20:34
ABD’den tarihi İran itirafı: İran’da dolar kıtlığı yarattık
ABD'den tarihi İran itirafı: İran'da dolar kıtlığı yarattık
19:39
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
Eski iş yerini basıp 4 kişi yaraladı; çıktığı çatıda özel harekat etkisiz hale getirdi
19:37
Samsun’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Samsun'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Sporcularımızın can güvenliği tehdit altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 23:58:37. #7.11#
SON DAKİKA: Nur Sağlamer'in 'Aşina' Sergisi Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.