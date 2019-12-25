Nurdağı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nurdağı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi - Son Dakika

Nurdağı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi

6 saat önce

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 2 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Nurdağı'nda Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi, System.String[]

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 2 gaziye madalya ve berat belgesi takdim edildi.


Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, madalya ve beratlarını gazilerden Behzat Özdemir'e iş yerinde, Niyazi Şen'e ise evinde takdim etti.

Akça, gazilere ve yakınlarına minnet ve şükran borçlu olduklarını belirterek, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz milletimizin onur kaynaklarıdır." dedi.

Madalya ve belge takdimi programına, Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önal ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler katıldı.


Madalya ve beratlarını alan Özdemir ve Şen ise Kaymakam Akça'ya teşekkür etti.

Gaziantep, Nurdağı, Kıbrıs, Akça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:18 Kaynak: AA
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