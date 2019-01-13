Son Dakika Haberleri: Nurdağı'nda Trafik Uygulaması Yapıldı

Nurdağı'nda Trafik Uygulaması Yapıldı

52 dakika önce

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bölge trafik ekiplerince trafik uygulaması yapıldı.

Nurdağı'nda Trafik Uygulaması Yapıldı, System.String[]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bölge trafik ekiplerince trafik uygulaması yapıldı.

Nurdağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı trafik ekipleri, Nurdağı-İslahiye kara yolundaki noktada trafik uygulaması yaptı.

Yaklaşık iki saat süren uygulamada, sürücülerin hız kontrolü, emniyet kemeri ile araç muayene süresi kontrol edildi.

Uygulamada 108 araç denetlenirken, kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Güncel
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