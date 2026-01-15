NÜRDAM, Avrupa Radyasyon Ağı'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NÜRDAM, Avrupa Radyasyon Ağı'na Katıldı

15.01.2026 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu BAİBÜ NÜRDAM, AB'nin radyasyon tespiti için araştırma ağına katıldı ve önemli projeler üstlenecek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜRDAM), Avrupa Birliği (AB) "Toplumsal Sorunların Artmasına Yönelik Radyasyon Tespiti Temelli Araştırma ve İnovasyon için Avrupa Ağı"na (COST Action ENRICH) katıldı.

NÜRDAM Müdürü Doç. Dr. Yalçın Kalkan, AA muhabirine, toplumsal ve endüstriyel ölçekte giderek artan radyasyon kaynaklı sorunlara yenilikçi algılama teknolojileri, çok disiplinli AR-GE yaklaşımları ve güçlü Avrupa araştırma ağları aracılığıyla çözüm üretmeyi hedefleyen COST Action ENRICH'e katılma onayı aldıklarını söyledi.

Bu ağın, nükleer güvenlik, çevresel izleme, sağlık, endüstriyel uygulamalar ve acil durum yönetimi gibi kritik alanlarda yeni nesil radyasyon dedektörleri ve sistemlerinin geliştirilmesini odağına aldığını anlatan Kalkan, NÜRDAM olarak, ağ bünyesindeki WG2 ve WG5 çalışma gruplarında aktif rol üstleneceklerini belirtti.

Kalkan, NÜRDAM'ın nükleer radyasyonu tespit eden cihazlar geliştirmek amacıyla kurulan, Türkiye'de üniversite altyapısı içinde benzeri bulunmayan bir araştırma merkezi olduğuna değinerek, "Altyapımız genel itibarıyla yarı iletken radyasyon dedektörlerinin geliştirilmesi üzerine kurgulandı ancak son 3 yılda akademik gelişmeler ve dedektörlerin AR-GE pazarındaki yeri dikkate alınarak gaz dolu radyasyon dedektörlerini de sistemlerimize entegre ettik. Şu anda gaz dolu ve yarı iletken tabanlı radyasyon dedektörlerini üretebiliyoruz." dedi.

Radyasyonun yalnızca laboratuvarlar veya hastanelerle sınırlı bir alan olmadığını, radyasyon tespitinin sağlık, enerji, savunma sanayi, sanayi uygulamaları ve güvenlik gibi birçok alanda hayati önem taşıdığını vurgulayan Kalkan, COST Action ENRICH'in, radyasyonun Avrupa toplumları ve Avrupa ile ilişkili toplumlar üzerindeki etkilerinin azaltılmasını hedeflediğini kaydetti.

NÜRDAM'ın da Türkiye'deki misyonu gereği bu ağda yerini aldığını belirten Kalkan, "Şu anda nükleer radyasyon dedektörleri ile ilgili en kapsamlı altyapı Bolu ilimizde bulunuyor. Yaptığımız AR-GE ile dikkati çekiyoruz. Bu sayede bu tip Avrupa Birliği ağlarına ya da Avrupa Birliği Nükleer Araştırma Merkezi dediğimiz CERN'in oluşturduğu R&D gruplarına, işbirliklerine başvurmamız halinde çok hızlıca kabul alabiliyoruz." diye konuştu.

Kalkan, bu ağa katılımın Türkiye açısından stratejik önem taşıdığına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef günümüzde nükleer silahların gelişimi önlenemiyor. Yani ülkeler arasında çıkan savaşların sonunda ülkeler birbirine nükleer silah tehdidi ile yaklaşıyor. Dolayısıyla ülkemizin de bu anlamda hazır olması gerekiyor. Bizim de nükleer silahın etkilerini, depolanmasını ya da bir yerden bir yere taşınmasını tespit edebilecek teknolojiler geliştirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Türkiye'den şu anda 6 merkez kabul edildi. Bu sosyal etkileri de bulunan sadece AR-GE olan bir ağ değil. Dolayısıyla bazı araştırma merkezleri radyasyonun toplumsal ve sosyal etkilerini araştırmak üzere kabul edildi. Bazı araştırma merkezleri de bunun prototip üretimi değil sadece simülasyonunu yapmak üzere kabul edildi. Prototip üretme görevi olarak 2 iş paketinde biz yer aldık. Bunlardan birisi WG2. Burada gazlı ve yarı iletken tabanlı dedektörlerin geliştirilmesi üzerine çalışacağız. Enerji sistemleri üzerine uygulanması gibi bu radyasyon tespitinin uygulama alanlarının araştırılması ile ilgili WG5 denilen bir iş paketi de var. WG5'e üye olabilen tek araştırma merkeziyiz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Enerji, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel NÜRDAM, Avrupa Radyasyon Ağı'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Ne et ne tavuk ne de sucuk Bu döner bembeyaz Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner bembeyaz
Bilal Erdoğan’dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum Bilal Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Gündemimi haber akışının belirlemesine izin vermiyorum
Lindsay Graham’dan Türkiye’ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Amine Harit’ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi Amine Harit'ten sürpriz itiraf: Galatasaray beni istedi
Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler Şara ile röportaj yaptılar, son anda yayınlamaktan vazgeçtiler

15:57
Cenk Tosun’un Fenerbahçe macerası bitti
Cenk Tosun'un Fenerbahçe macerası bitti
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:38
Savcılıkta Derya Çayırgan’ın yanıt veremediği soru: ’’Hatırlamıyorum’’ dedi
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: ''Hatırlamıyorum'' dedi
15:17
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
14:34
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
14:08
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan’ın ilk ifadesi
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 16:22:01. #7.11#
SON DAKİKA: NÜRDAM, Avrupa Radyasyon Ağı'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.