Nurgül Ve Alkor'un Büyük Buluşması!
1 saat önce
Televizyon tarihinin efsane dizisi Asmalı Konak'ın Bahar'ı Nurgül Yeşilçay ile Sümbül Sultan'ı Selda Alkor, 38. İstanbul Film Festivali'nin açılış gecesinde buluştu.
Dün akşam Uniq'te düzenlenen törendeSeldaAlkor'un 'SinemaOnur Ödülü'nüdizidekigelini rolündeki Nurgül Yeşilçaytakdim etti.
Duygulanan Selda Alkor 'Bu ödülü Nurgül'den aldığım için çok mutluyum, eminim ileride o da bu ödülü genç birinin elinden alacaktır.' derken Nurgül Yeşilçay, 'Selda Hanım ileçalışma şansı yakaladık. Hem ustamız hem de ablamız oldu.Deneyiminden bizi esirgemedi. Buödülü verdiğim için çok mutluyum.' diyekonuştu.Arasının kötüolduğu dedikoduları konuşulan ikili böylece bu söylentilere de son vermiş oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:36 Kaynak: Bültenler
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