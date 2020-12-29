Nuri Demirağ'ın 79 yıl önce Divriği'ye yaptığı havaalanı yeniden açılacak - Son Dakika

SİVAS'ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 1941'de yaptırılan havaalanı yeniden açılacak. Havaalanında incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ocak ayında müracaat edilecek. Bu onaylandıktan sonra apronları, kuleleri, girişi-çıkışı ve pistleri tanzim edilecek. 2021 yaz döneminde buraya ilk inişin gerçekleşmesi planlanıyor" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği ilçesinde Türkiye'nin ilk ilçe havaalanından biri olan Divriği Havaalanı'nı ziyaret etti. 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından yapımına başlanan, 1941 yılında tamamlanan, yıllardır atıl vaziyetteki havaalanının yeniden hizmete kazandırılması planlandı. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, İlçe Kaymakamı Mehmet Bek'ten bilgi aldı.

'İLK İNİŞ 2021 YILINDA'Havaalanının 2021 yılında ilçe halkının hizmetine sunulacağını açıklayan Vali Ayhan, "Nuri Demirağ'ın kendi yaptığı yerli ve milli uçakların indiği yer burasıdır. Buraya kurmak istediği Gök Okulu'nun açılmaması için yapılan engellemeler nedeniyle maalesef hayallerini uçuran adam Nuri Demirağ'ın bu planı gerçekleşmedi. Zaman zaman kullanılan havaalanı 2004 yılında atıl durumda kaldı. 2010 yılında burasını özel bir müteşebbis satın aldı. Divriği'ye gönül vermiş, değerli bir iş insanı burayı yeniden satın aldı. Şimdi ise sivil havacılık projeleri hazırlanıyor. Ocak ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilecek. Bu onaylandıktan sonra apronları, kuleleri, girişi-çıkışı ve pistleri tanzim edilecek. 2021 yaz döneminde buraya ilk inişin gerçekleşmesi planlanmaktadır. Divriği açısından büyük ve heyecan verici bir proje. İlçemizde yapılan diğer projeler de düşünüldüğü takdirde turizm şirketlerinin burada oluşturduğu hareketlilik Divriği'ye ayrı bir hareket verecek. Sivas'ın her alanda geleceği parlak. Heyecanla bekliyoruz. Biz de gerekli tüm desteği vereceğiz" dedi.NURİ DEMİRAĞ KİMDİR?

Cumhuriyet'in ilk yıllarının önde gelen işadamı Nuri Demirağ'a Türkiye'nin 10.000 kilometrelik demiryolu ağının 1250 km'lik bölümünün inşasını gerçekleştirmesi nedeniyle bu soyadı Mustafa Kemal Atatürk tarafından verildi. Hayırsever kişiliğiyle bilinen Sivaslı girişimci Demirağ, Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk sigara kağıdı üretimi, ilk yerli paraşüt üretimini gerçekleştirmiştir. Demirağ ayrıca İstanbul Boğazı üzerine köprü yapılması, Keban'a büyük bir baraj yapılması gibi ileri görüşlü projeleriyle de anılır.