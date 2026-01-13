Nuri Şahin: Galibiyetten mutlu, oyundan değil - Son Dakika
Nuri Şahin: Galibiyetten mutlu, oyundan değil

Nuri Şahin: Galibiyetten mutlu, oyundan değil
13.01.2026 18:55
Başakşehir, Boluspor'u 2-1 yenerken, teknik direktör Nuri Şahin oynanan oyundan memnun olmadığını belirtti.

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, galip geldiklerini için mutlu olduğunu ancak oynanan oyundan memnun olmadığını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Rams Başakşehir, konuk ettiği Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Galip geldiğimiz için mutluyum ama oyundan memnun değilim. Oyunculara da aynısını söyledim. Onların geldiğimiz günden beri çabasından, profesyonelliklerinden son derece memnunum. O yüzden benden kredileri çok fazla. Bir tanesini kullandılar. Canları sağ olsun. Tatil ya da kamp dönüşü sonrası maçlar zor oluyor. Bizi zorlayan bir rakip de vardı karşımızda. Kazandığımız için mutluyum. Bazı oyuncuların performansından memnunum. Bugün için kayda alabileceğimiz şey 3 puan oldu. Gerisini unutmak istiyoruz ve unuttuk da. Şimdi inşallah lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu maçı daha farklı bekliyordum"

Devre arasında Antalya'da gerçekleştirdikleri kamp süreciyle ilgili bilgi veren Şahin, "9-10 gün gibi ilk defa uzun süre bir arada kaldık. Hafif sakatlıklarla atlattık. Kamp döneminde sakatlıklar normalde problem oluyor. Yüklememizi yaptık. Asıl maç oynayarak açılacak oyuncularımız. Beraber ilk kampımızdı. Kulüp açısından kampın organizasyonu, her şey çok iyiydi. Bu maçı daha farklı bekliyordum ama sıkıntı yok. Daha iyi olacak" diye konuştu.

"Kupada da öncelikle gruptan çıkıp son 8'e kalmak istiyoruz"

Sezon sonunda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmek adına lig ve kupayı aynı öncelikte gördüklerini belirten Şahin, "İkisi de aynı önemde. Ligde iyi bir ivme yakalamıştık. Aynısını ikinci yarıda devam ettirmek istiyoruz. Hedeflerimizi sonuna kadar zorlayacağız. Kupada da öncelikle gruptan çıkıp son 8'e kalmak istiyoruz. Son 8 sonrası orada olacak her takım gibi biz de sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hedeflerde bu yolu ya da bu yolu çekmek yerine ikisini de zorlayacağız. Bugüne kadar öyle olmuş, benimle de öyle olacak" şeklinde konuştu.

"Başakşehir için oyuncu bulmak çok kolay değil"

Ara transfer döneminin devam ettiği bu süreçte kadro planlamasına ilişkin düşüncelerini aktaran Şahin, "İki tarafta da bir şeyler olabilir. Hem giden hem gelen oyuncu olabilir. Ama olmayabilir de. Bunu açık söylüyorum. Takımımızın kalitesinden gayet memnunum. Biz iki türlü transfer yapmak istiyoruz. ya direkt katkı sağlayacak, bizim kalitemizi bir tık artıracak Shomurodov, Harit gibi oyuncular alabilirsek alacağız ya da geleceğe yatırım. Aynı zamanda da bize ikinci yarıda hem kadro genişliği hem adaptasyon sürecinde yardımcı olacak oyuncular bakıyoruz. İki tarafta da hazırlıklarımızı yaptık. Başakşehir için oyuncu bulmak çok kolay değil. İyi gidiyoruz. Bakalım ne olacak" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Nuri Şahin, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

