Nürnberg'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüş için yola çıktı - Son Dakika
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Nürnberg'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüş için yola çıktı

6 saat önce

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 47 Türk vatandaşı, Almanya'nın Nürnberg kentinden, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla yola çıktı.

Nürnberg'deki Türk vatandaşları Türkiye'ye dönüş için yola çıktı, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen 47 Türk vatandaşı, Almanya'nın Nürnberg kentinden, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla yola çıktı.

THY'nin 1505 sayılı uçağı ile Türkiye'ye yola çıkan vatandaşlar hakkında açıklama yapan Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, kendilerine 69 kişinin Türkiye'ye dönüş için başvurduğunu, bunlardan 22'sinin dönüş yapmaktan vazgeçtiğini söyledi.

MORAL KONUŞMASI YAPTI

Başkonsolos Serdar Deniz, Türkiye'ye dönüş yapacak yolculara, bizzat uçağın içine kadar eşlik etti. Deniz, yolcular kendileri için belirlenen koltuklara oturduktan sonra konuşma yaparak moral verdi. Başkonsolos Serdar Deniz'e Başkonsolos yardımcısı Selçuk Eke de eşlik etti.

Yolcular, kabin ekipleri ve pilotlar tedbir amaçlı maske taktı. Yolcular hem Başkonsolos Serdar Deniz'e, hem de THY yetkililerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın içerisinden fotoğraflar

-Kabin görevlileri

-Uçağın pilotları

-Başkonsolos Serdar Deniz


Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:08 Kaynak: DHA
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