Nusaybin'de Barış Eylemi Baskı Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nusaybin'de Barış Eylemi Baskı Altında

21.01.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin'de yürüyüş sonrası oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, birçok kişi gözaltına alındı.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN

(MARDİN) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın katıldığı yürüyüşün ardından Barış Parkı'nda oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılımıyla, Suriye'deki çatışmaları protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşün ardından bir grup, Barış Parkı'nda oturma eylemi yapmak istedi. Polis, grubun parka girişine izin vermedi. Grubun parka girmekte ısrar etmesi üzerine polis müdahale etti.

Müdahale sonucunda aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Gözaltı, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de Barış Eylemi Baskı Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

17:19
İnsan insana bunu yapar mı Görüntüye tepki yağıyor
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:56
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:34:45. #7.11#
SON DAKİKA: Nusaybin'de Barış Eylemi Baskı Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.