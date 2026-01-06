Nusaybin\'de İki Kadın Katledildi

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Sümeyye Khaled Abira ile ablası Süheyla Özdaş'ın evlerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili mahalle muhtarı ve komşuları konuştu. 8 Mart Mahallesi Muhtarı Orhan Yıldız, "Mahallemizde derin bir yara açıldı. Süheyla ve Sümeyye kardeşler hunharca katledildi. Savunmasız iki kadın hayatını kaybetti. 2026'nın ilk günlerinde, kadınlara duyarlılığıyla bilinen şehrimiz böyle acı bir olayla sarsıldı. Süheyla kardeşimiz eşini yıllar önce kaybettikten sonra mahallemize yerleşmişti. Çocuğu yoktu, kendi halinde, kimseye zararı olmayan bir kadındı. Mahalleli tarafından sevilen ve saygı duyulan biriydi. Kardeşiyle ilgili net bilgiler henüz yok. Misafir olarak kardeşinin yanına geldiği söyleniyor. Akşam saat 19.50–19.58 sıralarında akrabalarıyla görüştüğü, olayın ise saat 20.00'den sonra gerçekleştiği tahmin ediliyor. Biz olayı gece 24.00 sıralarında öğrendik. Olay yerine geldiğimizde maalesef iki kardeşin de cansız bedeniyle karşılaştık. İnşallah olay en kısa sürede aydınlatılır ve sorumlular adalet önünde hesap verir. Kadınlar ve çocuklar en hassas noktamızdır. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz" dedi.

Süheyla Özdaş'ın komşularından Safiye Alkan da, "Komşumuz merhametli, dindar ve kimseye yük olmak istemeyen bir kadındı. Biz ondan çok memnunduk. Allah da ondan razı olsun, Allah hakkını bırakmasın" diye konuştu.

Bir diğer komşu Abdulkerim Alkan ise şunları söyledi:

"Süheyla çok temiz, zararsız ve gariban bir kadındı. Elimizden geldiğince yardım ediyorduk. Kaldığı süre boyunca hiçbir zararını görmedik. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyoruz. Kardeşi burada sürekli kalmıyordu. Olay sırasında uyuyorduk. Sabah polislerin çevreyi sardığını gördük. İki kadının öldürüldüğünü öğrendik. Failin kaçtığını söylediler. Kadın gerçekten çok iyiydi, mahallede herkes onu severdi."