Nusaybin'de İki Kadın Katledildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nusaybin'de İki Kadın Katledildi

Haberin Videosunu İzleyin
Nusaybin\'de İki Kadın Katledildi
06.01.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nusaybin\'de İki Kadın Katledildi
Haber Videosu

Nusaybin'de iki kadın silahla vurularak öldürüldü. Mahalle sakinleri acı olayı kınadı.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Sümeyye Khaled Abira ile ablası Süheyla Özdaş'ın evlerinde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili mahalle muhtarı ve komşuları konuştu. 8 Mart Mahallesi Muhtarı Orhan Yıldız, "Mahallemizde derin bir yara açıldı. Süheyla ve Sümeyye kardeşler hunharca katledildi. Savunmasız iki kadın hayatını kaybetti. 2026'nın ilk günlerinde, kadınlara duyarlılığıyla bilinen şehrimiz böyle acı bir olayla sarsıldı. Süheyla kardeşimiz eşini yıllar önce kaybettikten sonra mahallemize yerleşmişti. Çocuğu yoktu, kendi halinde, kimseye zararı olmayan bir kadındı. Mahalleli tarafından sevilen ve saygı duyulan biriydi. Kardeşiyle ilgili net bilgiler henüz yok. Misafir olarak kardeşinin yanına geldiği söyleniyor. Akşam saat 19.50–19.58 sıralarında akrabalarıyla görüştüğü, olayın ise saat 20.00'den sonra gerçekleştiği tahmin ediliyor. Biz olayı gece 24.00 sıralarında öğrendik. Olay yerine geldiğimizde maalesef iki kardeşin de cansız bedeniyle karşılaştık. İnşallah olay en kısa sürede aydınlatılır ve sorumlular adalet önünde hesap verir. Kadınlar ve çocuklar en hassas noktamızdır. Böyle acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz" dedi.

Süheyla Özdaş'ın komşularından Safiye Alkan da, "Komşumuz merhametli, dindar ve kimseye yük olmak istemeyen bir kadındı. Biz ondan çok memnunduk. Allah da ondan razı olsun, Allah hakkını bırakmasın" diye konuştu.

Bir diğer komşu Abdulkerim Alkan ise şunları söyledi:

"Süheyla çok temiz, zararsız ve gariban bir kadındı. Elimizden geldiğince yardım ediyorduk. Kaldığı süre boyunca hiçbir zararını görmedik. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyoruz. Kardeşi burada sürekli kalmıyordu. Olay sırasında uyuyorduk. Sabah polislerin çevreyi sardığını gördük. İki kadının öldürüldüğünü öğrendik. Failin kaçtığını söylediler. Kadın gerçekten çok iyiydi, mahallede herkes onu severdi."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nusaybin, Güvenlik, Cinayet, Mardin, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de İki Kadın Katledildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı
İrlanda’dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30’una kadar devlet desteği İrlanda'dan ilk kez ev alacaklara konut bedelinin yüzde 30'una kadar devlet desteği
Berlin’de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti Berlin'de kriz derinleşiyor: Karanlığın 3. gününde binlerce kişi buz kesti

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
Canlı anlatım: Maçta tek gol var
19:22
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
Borsa günü 12.000 seviyesini aşarak rekor düzeyde tamamladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
18:37
Bakan Şimşek’le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:54:13. #7.11#
SON DAKİKA: Nusaybin'de İki Kadın Katledildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.