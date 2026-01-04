Nusaybin\'de Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Petrol Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın evin tamamına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN