Son Dakika Haberleri: Nusra Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya Hastanesinde İddiası

Nusra Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya Hastanesinde İddiası

31 dakika önce

Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği iddia edildi.

Nusra Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya Hastanesinde İddiası, System.String[]
Hayat Tahrir eş- Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği iddia edildi.

Suriye'nin İdlib şehrinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiği iddia edildi.

İddialar, lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve ameliyata alındığı ve Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiği yönünde. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

Şam, Ebu Muhammed, Antakya, 3. Sayfa
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