Nusra Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya Hastanesinde İddiası
31 dakika önce
Hayat Tahrir eş-Şam (Nusra) lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin kafasından ağır yaralanmış halde Antakya hastanesine getirildiği iddia edildi.
Hayat Tahrir eş- Şam
(Nusra) lideri Ebu Muhammed
el-Culani'nin kafasından ağır yaralanmış halde Antakya
hastanesine getirildiği iddia edildi. Suriye
'nin İdlib
şehrinde Pazartesi akşamı meydana gelen patlama sonucu kafasından ağır yaralanan bir kişinin Antakya Devlet Hastanesi
'ne getirildiği iddia edildi.
İddialar, lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin Kafasına isabet eden şarapnelin beyin sarsıntısına yol açtığını ve ameliyata alındığı ve Antakya Devlet Hastanesi'ne getirildiği yönünde. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:36 Kaynak: İHA
Terör Örgütü Nusra'nın Lideri Ağır Yaralı Olarak Antakya'da Hastaneye Kaldırıldı
Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti
Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti