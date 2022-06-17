O Ağaçkakan değil 'Minarekakan"

Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyünde yaklaşık 4 yıldır cami minaresini yuva olarak belleyen Kara Ağaçkakan köylülerin ilgi odağı oldu

RİZE - Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyünde 3 yıldır cami minaresini yuva belleyen Kara Ağaçkakan köylülerin ilgi odağı oldu.

Yaşlı ve gür ormanları yaşam alanı seçen ve ülkemizde yaşayan 8 ağaçkakan türünden biri olan Kara Ağaçkakanlar sıklıkla yaşlı ağaçlarda açtıkları deliklerde yuvalanırlar. Ancak Rize merkeze bağlı Kurtuluş köyünde bir cami minaresindeki delikleri mesken tutan Kara Ağaçkakan görenleri hayrete düşürüyor. Kuşu görmek için Adana, Gaziantep, Samsun, Bursa gibi farklı şehirlerden köye gelinirken, ilginin günden güne arttığı kaydedildi.

Kuşu 3 yıldır minarelerinde ağırlayan köylüler ise ağaçkakanın akşam ezanı öncesi gelip deliğe girdiğini ve geceyi burada geçirdikten sonra sabah erkenden ormana geri gittiğini dile getirdi. Kuşu ürkütecek hareketlerden kaçınan ve kuşu ilk fark edenlerden Mehmet Akdemir yaptığı açıklamada "Bizim bahçelerimize karacalar da gelir. Bu köyün insanı doğasever avcıyı sevmez. Çay toplarken karacalarla karşılaşınca çay kesmeyi bırakıp oldukları yere çökerler ki 'hayvan ürküp gitmesin beslensin' diye" dedi.

"Biz aslında ona 'Minarekakan' diyoruz"

Kara Ağaçkakan'ın Kurtuluş Köyündeki evi olan camide imamlık yapan Zekeriya Şafak ise "Biz ona aslında 'Minarekakan' diyoruz. Çocuklar özellikle onu takip ediyor. Bizler de ürkütmemeye gayret gösteriyoruz. 3-4 yıldır bizimle. Her akşam vakti gelir. Bu köy insanları doğayla barışıktır. Çocuklarla biz meyve ağaçları dikeriz onlara isimler veririz büyütürüz. Sohbetlerde onlara doğa sevgisinden de bahsederiz. Bizim için sadece hayvanlar değil ağaçlarda bitkilerde önemli. Çünkü doğayla iç içe yaşıyoruz ve o bize hayat sunuyor" diye konuştu.

Doğaya Kanat Açtık Projesi çerçevesinde Rize'de bulunan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş beraberindeki Rizeli Doğa Fotoğrafçısı Birol Hatinoğlu ile birlikte Kara Ağaçkakan'ın bulunduğu Kurtuluş köyüne gelerek kuşu minarede fotoğrafladı ve hikayesini köy halkından dinlerken, kuşun hikayesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tüydeş'in paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Tüydeş, köylülerin bu duyarlılıklarından dolayı tüm köy çocuklarına doğa konulu kitap ve yine kuşlu boyama setleri ve rozetleri gönderdiklerini belirterek bu tarz düşüncelerin küçük yaşta çok kıymetli olduğunu ve desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.