Son Dakika Haberleri: O Hanın Üstündeki Kaçak Yapılar Yıkıldı (4)

O Hanın Üstündeki Kaçak Yapılar Yıkıldı (4)

2 saat önce

Drone'nuna tüfekle ateş etmişlerdi.

O Hanın Üstündeki Kaçak Yapılar Yıkıldı (4), System.String[]
Drone'nuna tüfekle ateş etmişlerdi. Kaçak tadilat yaparken kendilerini görüntüleyen drone'a ateş eden yağmacıların tarihi Eirene Kulesi'nin bitişiğine inşa ettiği kaçak yapı yıkılmış, kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların yıkımı için ise Anıtlar Kurulu'ndan karar çıkması bekleniyordu. Kararın çıkmasıyla yıkım da başlamış oldu.

Osmanlı padişahlarından Sultan 1'inci Ahmet'in eşi Kösem Sultan tarafından kervansaray kompleksi olarak inşa ettirilen, günümüzde Eminönü Mercan'da yer alan Büyük Valide Han ve Sağır Han'ın ortasında yükselen bin 500 yıllık Eirene kulesi, bir süredir define avcılarının hedefi olmuştu. - Aksoyer

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:52 Kaynak: DHA

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