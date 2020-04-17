"O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz' - Son Dakika

"O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz"

6 saat önce

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala Sultangazi'de halk ekmek satış noktası önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta başlayacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala Sultangazi'de halk ekmek satış noktası önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Ekmek kuyruğunu gören bir vatandaş Çinlileri suçlayarak, "O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz" dedi.

Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala İstanbul Sultangazi'deki halk ekmek üretim tesisi önündeki satış büfesi önünde metrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Vatandaşlar ekmek almak için 40 dakika ile 1 saat arası sırada beklemek zorunda kaldı. Sırada bekleyen vatandaşların hafta sonu hiç dışarı çıkmamak için 10'ar 15'er adet ekmek aldıkları görüldü.

"O PİSLİKLERİ YİYENLERİN REZİLLİKLERİNİ DE BİZ ÇEKİYORUZ."

Halk ekmek kuyruğunda bekleyen Kazım Aydın isimli vatandaş, "Bizi bu şekle getiren Avrupa'dır. Bunu bilsinler. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bunu da atlatacağız. Biz bize yeteriz biz bu yükün altından da kalkarız inşallah. O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz. Allah onların hesabını da onlara sorsun. Buradaki uzun kuyruğun sebebi de bu rahatsızlık nedeniyle, yarın sokağa çıkma yasağı var. Biz yasaları severiz, yasalara uyarız. İnşallah düzeleceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"BEN 10-15 TANE ALIP KOYACAĞIM, PAZARTESİ SALIYA KADAR YERİZ"

Sırada bekleyen bir diğer vatandaş Osman Koçer ise, "Burada bu kadar sıra olmasının nedeni ekmek almak. Bu ekmeği seviyoruz özellikle. Genelde 20-30 kişi oluyor ama 50-60 kişi var şu an burada aralıklı da bekleyince 200 metre sıra oluyor. Bir de önümüzde tatil var ister istemez onun için olacak. Halk ekmek açık olsa da vatandaş hafta sonu evden çıkmaması için çıksa problem olacak. En iyisi şimdiden alıp koyuyor. Ben 10-15 tane alıp koyacağım. Pazartesi salıya kadar yeriz yani" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İNSANLARIMIZ NEDEN BÖYLE YAPIYOR"

Reşit Erdem isimli vatandaş ise burada kuyruğa girenleri eleştirerek, "Burada oluşan kuyruğun sebebi cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var diye. İnsanlar ekmek bulamaz diye ekmek alıyorlar. Halbuki devletimiz zaten bütün kanallarında açıklıyor. Fırınlar açık, eczaneler açık bütün insanların temel ihtiyacı olan her yer açık. Bizim insanlarımız neden böyle yapıyor. Amerika, İspanya, İtalya 2 milyon gömüyor her gün. Yazık günah değil mi? Biraz kendimize gelelim biraz kendimizi çocuklarımızı düşünelim. Cumhurbaşkanımız zaten gereken yardımları gereken şeylerin hepsini yapıyor. Allan rızası için kendimize gelelim biraz" diye konuştu.

"20-25 DAKİKADIR BEKLİYORUM 20 DAKİKA DAHA BEKLERİM"

Sırada 25 dakikadır beklediğini söyleyen Yılmaz Katman isimli vatandaş ise, "Hastalıktan dolayı dışarı çıkmadığımız için bazı yerlerde bizim evde de bu ekmekten başka yenmiyor. 20-25 dakikadır bekliyorum 20 dakika daha beklerim. Yarın fırınlar açık ama biz bu ekmekten başka ekmek yemiyoruz. Halk ekmeğin yarın açık olup olmadığını da bilmiyorum" dedi.

(İHA)

O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz

Sultangazi, Zonguldak, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 07:35 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler Vaktini evde geçiren Murat Boz, Instagram hesabından kaslı vücudunu paylaşarak şov yaptı İngiliz gazete Daily Mail, Osmanlı için kullandıkları tabiri kendileri için manşet attı: Avrupa'nın hasta adamı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Tıka basa dolan minibüse ceza yağdı Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu         
00:32
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu         
00:29
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum         
00:00
Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
00:00
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı         
23:34
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti         
23:25
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz         
23:24
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!         
23:13
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı         
22:43
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü         
22:38
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı         
22:24
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti         
22:03
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor Mesut Özil çalışmalarını evde sürdürüyor         
20:24
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 02:35:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "O pislikleri yiyenlerin rezilliklerini de biz çekiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]