Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti

21.04.2022 12:01
Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde ocakta unutulan yemek sonrası meydana gelen yangında, H.Ş. sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ocakta unutulan yemek sonrası meydana gelen yangında, H.Ş. sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir site içerisindeki birinci katta yaşayan H.Ş. ocakta yemeğini unutunca yangın çıktı. Evin mutfak bölümünde çıkan yangın sonrasında dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürürken, evin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Alevleri gören H.Ş. ise sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından H.A.'yı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - AYDIN

Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti
Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti
Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti
Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti
Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti

YORUMLAR
500
Bir kadın evinde ölü bulundu Bir kadın evinde ölü bulundu Aydın'daki okulda egzoz emisyon ve vize öncesi bakım işlemleri yapılıyor Aydın'daki okulda egzoz emisyon ve vize öncesi bakım işlemleri yapılıyor

Efeler, Umurlu, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:49 Güne düşüşle başlamıştı! Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinde geriledi
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
11:03 Türkiye için tehlike çanları: Çiftçi sayısı 500 binin altına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:07:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ocakta unutulan yemek, hastanelik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement