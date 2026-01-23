OCHA: Batı Şeria'da 100 Filistinli Aile Yerinden Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

OCHA: Batı Şeria'da 100 Filistinli Aile Yerinden Edildi

23.01.2026 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli yerleşimcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da 100'den fazla Filistinli aile evsiz kaldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırıları sonucu son iki haftada yaklaşık 100 Filistinli ailenin yerinden edildiğini açıkladı.

OCHA tarafından yayımlanan raporda, "Yahudi yerleşimcilerin devam eden saldırıları, tehditleri ve yıldırma eylemleri, son iki haftada Batı Şeria'daki beş farklı bölgeden 100'den fazla Filistinli ailenin yerinden edilmesine yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, yerinden edilen ailelerin büyük bölümünün Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarındaki Ras Ayn el-Avca Bedevi topluluğuna mensup olduğu belirtildi.

Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarının Filistinli çiftçilerin evlerine, otlaklarına ve su kaynaklarına erişimini engellediğine dikkat çekilen raporda, bunun da toplulukların güvenlik duygusunu ciddi biçimde zayıflattığı vurgulandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"19 Ocak'ta, 186'sı çocuk ve 91'i kadın olmak üzere toplam 375 kişiden oluşan 77 Filistinli aile, özellikle geceleri artan Yahudi yerleşimci saldırıları, tehditleri ve yıldırma girişimleri sonrasında Ras Ayn el-Avca bölgesindeki evlerini sökerek başka bölgelere taşınmaya başladı. Bu yer değiştirme, 8 Ocak'ta meydana gelen bir dizi yerleşimci saldırısının ardından, 61'i çocuk olmak üzere toplam 110 kişiden oluşan 21 ailenin zorla yerinden edilmesinin devamı niteliğindedir. Saldırılar arasında yaşlı bir Filistinlinin fiziksel saldırıya uğrayarak yaralanması, güneş enerjisi kablolarının kesilmesi ve özel mülkiyete ait arazilerin sürülmesi yer aldı."

Raporda ayrıca, Batı Şeria'daki tarımsal hanelerin yaklaşık üçte ikisini oluşturan 72 binden fazla çiftçi ve çoban ailesinin acil tarımsal yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında belirgin artış yaşanıyor.

Bu süreçte 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, evsiz, Son Dakika

Son Dakika Güncel OCHA: Batı Şeria'da 100 Filistinli Aile Yerinden Edildi - Son Dakika

YPG’li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı
Galatasaray, Noa Lang’ı İstanbul’a getiriyor Galatasaray, Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı
BM’nin gündeminde Suriye var Şara’ya tam destek BM'nin gündeminde Suriye var! Şara'ya tam destek
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek

17:56
10 gündür durmadan yağıyor Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
10 gündür durmadan yağıyor! Araçlar bile beyaz örtünün altında kaldı
17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 19:21:37. #7.11#
SON DAKİKA: OCHA: Batı Şeria'da 100 Filistinli Aile Yerinden Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.