OCHA: Batı Şeria'da 100 Filistinli Aile Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırıları sonucu son iki haftada yaklaşık 100 Filistinli ailenin yerinden edildiğini açıkladı.

OCHA tarafından yayımlanan raporda, "Yahudi yerleşimcilerin devam eden saldırıları, tehditleri ve yıldırma eylemleri, son iki haftada Batı Şeria'daki beş farklı bölgeden 100'den fazla Filistinli ailenin yerinden edilmesine yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Raporda, yerinden edilen ailelerin büyük bölümünün Batı Şeria'nın Eriha kenti yakınlarındaki Ras Ayn el-Avca Bedevi topluluğuna mensup olduğu belirtildi.

Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarının Filistinli çiftçilerin evlerine, otlaklarına ve su kaynaklarına erişimini engellediğine dikkat çekilen raporda, bunun da toplulukların güvenlik duygusunu ciddi biçimde zayıflattığı vurgulandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"19 Ocak'ta, 186'sı çocuk ve 91'i kadın olmak üzere toplam 375 kişiden oluşan 77 Filistinli aile, özellikle geceleri artan Yahudi yerleşimci saldırıları, tehditleri ve yıldırma girişimleri sonrasında Ras Ayn el-Avca bölgesindeki evlerini sökerek başka bölgelere taşınmaya başladı. Bu yer değiştirme, 8 Ocak'ta meydana gelen bir dizi yerleşimci saldırısının ardından, 61'i çocuk olmak üzere toplam 110 kişiden oluşan 21 ailenin zorla yerinden edilmesinin devamı niteliğindedir. Saldırılar arasında yaşlı bir Filistinlinin fiziksel saldırıya uğrayarak yaralanması, güneş enerjisi kablolarının kesilmesi ve özel mülkiyete ait arazilerin sürülmesi yer aldı."

Raporda ayrıca, Batı Şeria'daki tarımsal hanelerin yaklaşık üçte ikisini oluşturan 72 binden fazla çiftçi ve çoban ailesinin acil tarımsal yardıma ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında belirgin artış yaşanıyor.

Bu süreçte 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.