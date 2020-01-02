Odeabank, teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Odeabank, teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı - Son Dakika Ekonomi

Odeabank, teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı

7 saat önce

Odeabank, kurumsal firmalara yönelik teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı.

Odeabank, teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı, System.String[]

Odeabank, kurumsal firmalara yönelik teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıdı. Odeabank böylelikle işlem güvenliği ve hızı sağlayarak müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Odeabank'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, zaman ve kağıttan tasarruf sağlayacak şekilde teminat mektubu işlemlerini elektronik ortama taşıyan şirket, en temel bankacılık ürünlerinden birini daha dijitalleştirmiş oldu.

Özel sektör ve kamuya kağıt üzerinde verilen teminat mektuplarını artık elektronik ortamda üretecek olan Odeabank, teminat mektubu ile ilgili iade, tazmin gibi konuların hızlı ve sorunsuz gerçekleştirmesini sağlayacak. Odeabank'ın müşterilerine sunduğu bu hizmetten, elektronik teminat mektubu kabul eden firmalar ile Türk Eximbank ve Gümrük Müdürlüklerine teminat mektubu veren şirketler yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Odeabank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Avcı, "Türk Eximbank, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve özel sektör kurumlarına hitaben verilecek teminat mektuplarıyla müşterilerimizin taşıdığı operasyonel riskleri, elektronik ortama geçişle birlikte azaltıyoruz. Türkiye'nin önemli bir dış ticaret bankası olma yönündeki vizyonumuz doğrultusunda, ithalat-ihracat yapan müşterilerimizin ihtiyaçlarına en verimli çözümleri sunmak, bankamız için büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbank, Odea Bank, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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