İzmir'in Ödemiş ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen "En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi" hakkında annelere bilgilendirme yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ovakent Mahallesindeki Ahmet Piriştina Parkında annelere projeyi tanıttı.
Ekipler, projenin amaçları hakkında bilgi verdi ayrıca broşür dağıttı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Ödemiş'te 'En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında annelere bilgi verildi - Son Dakika