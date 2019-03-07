Son Dakika Haberleri: Ödemiş'teki Kavgada 3 Kişi Yaralandı

Ödemiş'teki Kavgada 3 Kişi Yaralandı

44 dakika önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2'si bıçakla, 1'i ise başına aldığı darbeyle olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Ödemiş'teki Kavgada 3 Kişi Yaralandı, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 2'si bıçakla, 1'i ise başına aldığı darbeyle olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında, kırsal Günlüce Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö. (29) ile aynı mahallede yaşayan Emre M. (20) ve E.E. (15) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Ö., belinden çıkardığı bıçakla Emre M.'yi göğsünden, E.E.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. İbrahim Ö. olay yerinden kaçarken, Emre M. ile E.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sadece Emre M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İbrahim Ö. ise olaydan sonra jandarma ekiplerince yakalandı. Kavga sırasında başına gelen darbeyle yaralanan İbrahim Ö. de önce hastaneye götürüldü. Buradaki tedavisi sonrası jandarma karakoluna getirildi. İbrahim Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:25 Kaynak: DHA

Günlüce, Jandarma, İzmir, Ödemiş, Güncel
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