Müzik

Billie Eilish'ten ICE tepkisi! Küfür savurunca sansürlemek zorunda kaldılar

02.02.2026 10:50
2026 Grammy Ödülleri'nde 'Yılın Şarkısı' ödülünü alan Amerikalı şarkıcı Billie Eilish konuşmasında Filistin'e destek verdi ve ABD'deki Sınır devriyesi ICE'ye, birçok insanın öldürülmesine neden olması nedeniyle küfür etti. Eilish "Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir. Mücadele etmeye ve sesimizi yükseltmeye devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Eilish'in konuşması canlı yayında birkaç kez sansürlendi.

Amerikalı şarkıcı Billie Eilish, 2026 Grammy Ödülleri'nde "Wildflower" adlı şarkısıyla Yılın Şarkısı ödülünü alırken yaptığı konuşma, müzik dünyasının ötesine geçen siyasi bir etki yarattı. Sahneye kardeşi Finneas ile birlikte çıkan Eilish, konuşmasında göçmen hakları ve sosyal adalet konularına dikkat çekti.

ICE'YE SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

Eilish, "No one is illegal on stolen land" (Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir) sözleriyle konuşmasına başladı ve konuşmasının ilerleyen kısmında ABD'de göçmenlere yönelik sert uygulamalarda adı sıkça geçen ICE'ye sert eleştiriler yöneltti. Konuşma sırasında canlı yayında birkaç kez sansürlenen sanatçı, dış basına göre seyirciden büyük alkış alırken, "Sik.k ICE" ifadesini kullandı.

Billie Eilish'ten ICE tepkisi! Küfür savurunca sansürlemek zorunda kaldılar

GÖÇMENLERİN KATKILARINA VURGU YAPTILAR

Dış basın analizlerinde, Eilish'in ICE'ye yönelik bu çıkışı sadece politik bir tavır değil, göçmen hakları hareketine güçlü bir destek mesajı olarak yorumlanıyor. Sanatçıyla birlikte törene katılan ve benzer politik mesajlar veren pek çok isim de göçmen hakları ve insan hakları konusunda seslerini yükseltti. Bad Bunny, Olivia Dean ve diğer sanatçılar da konuşmalarında göçmenlerin katkılarına vurgu yaparak bu temayı öne çıkardı.

Eilish'in bu çıkışları, sanat ve aktivizmin Grammy gibi büyük bir platformda nasıl birleşebileceğini gösteren önemli bir örnek olarak görülüyor; konuşma, sosyal medya ve küresel medya organlarında genişçe paylaşıldı ve yankı buldu.

Grammy Ödülleri, Billie Eilish, Filistin

