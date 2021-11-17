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Ödüllü sanatçı John Legend LG Signature marka elçisi oldu - Son Dakika

Ödüllü sanatçı John Legend LG Signature marka elçisi oldu

17.11.2021 10:53
Ödüllü sanatçı John Legend LG Signature marka elçisi oldu

LG Electronics'in premium markası LG Signature, yeni marka elçisi olarak ödüllü sanatçı John Legend'i tanıttı.

LG Electronics'in premium markası LG Signature, yeni marka elçisi olarak ödüllü sanatçı John Legend'i tanıttı.

LG açıklamasına göre, John Legend, LG'nin yaklaşan tatil dönemi için hazırladığı "Efsanevi Hediye: LG SIGNATURE" kampanyasının yüzü olacak. Aynı zamanda gelecek dönemde LG Signature ile John Legend'ın şarap markası LVE: Legend Vineyard Exclusive arasında da bir iş birliği gerçekleşecek. Kuşağının ünlü ve sevilen sanatçılarından biri olan Legend, bu popülerliğe kavuşan ilk Afrikalı-Amerikalı erkek olarak öne çıkıyor. ??????? Legend ayrıca bugüne kadar EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony) sahibi olma statüsüne ulaşan toplam 16 kişiden biri durumunda.

Açıklamaya göre, John Legend'in iş birliğini kutlamak için hazırladığı "You Deserve It All" isimli yeni tatil şarkısı 11 Kasım'da, aralarında YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music ve Pandora'nın da olduğu 11 akış platformunda yayınlandı.

Grammy Ödüllü Raphael Saadiq tarafından üretilen şarkının sözleri Legend ve ünlü şarkıcı/söz yazarı Meghan Trainor tarafından LG Signature için özel olarak yazıldı. Taylor Swift ve Shakira için video çeken Drew Kirsch ise şarkının yeni yıl tatili döneminde yayınlanacak müzik videosunun yönetmenliğini yapıyor.

Açıklamada söz konusu iş birliğine ilişkin görüşlerine yer verilen Legend, "Bu tatil döneminde LG Signature ile ortak olmaktan heyecan duyuyorum. Bu yeni şarkı, sevdiklerinize en iyi şeyleri vermekle ilgili. Tatiller, ailenizi ve arkadaşlarınızı evinizin rahatlığında ağırlamak, sevdiklerinizle bir araya gelmek demek. Yenilikçi, yaratıcı ve çok özel olan LG Signature ürünleri bu buluşmaları daha da keyifli hale getirecektir." ifadelerini kullandı.

LG Electronics Global Pazarlama Merkezi Başkanı Lee Jeong-seok ise LG Signature'ın, "'Sanat Teknolojiye İlham Verir, Teknoloji Sanatı Tamamlar' felsefesini desteklemek amacıyla üst sınıf ev aletlerinde estetik ve teknolojiyi bir arada kullandığını dile getirdi.

Lee, "Legend, LG Signature marka felsefesine mükemmel şekilde uyuyor. LG Signature'ın zamansız değerini dünya çapında daha da fazla tüketiciye iletmeye yardımcı olmak için böylesine harika bir sanatçıyla ortak olmaktan daha fazla heyecan duyamazdık." ifadelerini kullandı.

LG Signature, marka felsefesini iletmek ve birinci sınıf ev çözümlerinin eşsiz stilini ve kalitesini sergilemek için farklı yaşam alanlarından istisnai kişilerle ortaklık kuruyor. Küresel elçileri arasında uluslararası stil ikonu Olivia Palermo, en iyi profesyonel kadın golfçüler Ko Jin-young ve Park Sung-hyun ve ünlü balerin ve Amerikan Bale Tiyatrosu Misty Copeland'ın baş dansçısı yer alıyor.

You Deserve, John Legend, Kasım, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödüllü sanatçı John Legend LG Signature marka elçisi oldu - Son Dakika


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