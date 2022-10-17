Son dakika haberi! Odunlukta çıkan yangın korkuttu

- Odunlukta çıkan yangın korkuttu
Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
ADANA - Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekibi yangını evlere sıçramadan söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde, 3 katlı bir evin odunluk kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler paniğe neden olan odunluktaki yangına müdahale etti. Ekipler yangını evlere sıçramadan söndürdü.
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