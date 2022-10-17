Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde, 3 katlı bir evin odunluk kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler paniğe neden olan odunluktaki yangına müdahale etti. Ekipler yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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