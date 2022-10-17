Son dakika haberi! Odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Odunlukta çıkan yangın korkuttu

17.10.2022 08:53

Gelen son dakika haberine göre - Odunlukta çıkan yangın korkuttu Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

- Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

ADANA - Adana'da bir evin odunluğunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekibi yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesinde, 3 katlı bir evin odunluk kısmında elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler paniğe neden olan odunluktaki yangına müdahale etti. Ekipler yangını evlere sıçramadan söndürdü.

YORUMLAR
500
Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Son dakika haber | Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 9 şüpheli yakalandı Okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobil çarptı Okuldan çıkıp evine giden öğrenciye otomobil çarptı
Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:28 41 madenciyi şehit verdiğimi maden ocağındaki tüm teknik cihazlara soruşturma kapsamında el konuldu
14:05 AK Parti'nin kalesinde Gelecek Partisi sürprizi! Bütün muhalefet partilerini geride bıraktı
13:52 İsveç'te kurulan yeni hükümetten Türkiye mesajı: Anlaşmaya bağlı kalacağız ve şartları yerine getireceğiz
13:26 Referanduma giden köy halkı mahalle olmayı seçti
13:25 İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı
13:19 Sanal eskort operasyonunda 9 milyon liraya el konuldu! 25 kişi sınır dışı edildi
13:05 Jesus'un yıldızını parlattığı Fenerbahçeli futbolcuya İspanyol takımları talip oldu
12:49 Kız arkadaşıyla tartışırken 4 kişinin saldırısına uğradı! Gözünü kaybetti
12:17 Maden şehidinin paylaşımı yürek yaktı: Baba deyişine ölürüm
12:04 İstanbul Havalimanı'nda yemek skandalı! Yüzlerce çalışan zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 14:49:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Odunlukta çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement