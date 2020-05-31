Odunpazarı Belediyesi kreşleri dezenfekte etti - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle bir süredir kapalı kaldıktan sonra normalleşme kapsamında yarından itibaren yeniden açılacak olan kreşleri Odunpazarı Belediyesi ekipleri dezenfekte etti.



Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, kreşler, anaokulları ve gündüz bakım evleri, 16 Mart'ta kapatılmıştı. Ülkemizde uygulamaya alınan normalleşme planı kapsamında küçük çocuklara eğitim veren kreşler, 1 Haziran Pazartesi günü (yarın) yeniden açılacak. Gerçekleştirdiği çalışmalarda her zaman çocuklara öncelik veren Odunpazarı Belediyesi, başta kendi bünyesinde yer alan Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi olmak üzere Odunpazarı bölgesinde bulunan tüm kreşler ve anaokullarında dezenfeksiyon işlemi başlattı.



Geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kreş, anaokulu ve gündüz bakımevlerinin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü açılacağının açıklanmasının ardından kolları sıvayan Odunpazarı Belediyesi, kreş ve anaokullarında dezenfeksiyon çalışması başlattı. Dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesine ait Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ni dezenfekte etti. Oyunpazarları, dezenfeksiyon çalışması öncesinde Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir biçimde temizlendi. Temizliğin ardından da Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Oyunpazalarının girişlerinden başlanarak tüm sınıf ve odalarını dezenfekte etti.



Tüm özel kreş ve anaokulları dezenfekte edildi



Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, tüm özel kreş ve anaokullarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Ekipler, kreş ve anaokulların girişlerinden başlayarak, tüm sınıf ve odaları dezenfekte etti. Kişisel hijyenin önemine bir kez daha dikkat çeken yetkililer, velilerin bu dönemde bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara titizlikle uyması gerektiğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR