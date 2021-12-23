Odunpazarı Belediyesi muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İki oturumda gerçekleşen toplantıda, birim müdürleri yaptıkları çalışmaları anlatan sunumlar yaptı, muhtarların sorularına cevap verdi. Sorularına birinci ağızdan cevaplar alan muhtarlar, toplantıyı düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile gerçekleşen muhtarlarla buluşma toplantısı Odunpazarı Belediyesi meclis salonunda gerçekleşti. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıya, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, Odunpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Sarısungur Mahalle Muhtarı Muharrem Önlü ile birlikte çok sayıda muhtar katıldı.

MÜDÜRLER SUNUM YAPTI

Toplantı, iki oturumda gerçekleşti. Kırsal Hizmetler, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürü, her iki toplantıda da müdürlüklerinin sorumluluk ve yetkileri ile gerçekleştirdikleri çalışmaları içeren birer sunum yaptı. Birim müdürleri, muhtarların sorunlarına birinci ağızdan cevap verirken, muhtarların talep ve istekleri not alındı.

MUHTARLARDAN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalar için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a

teşekkür eden muhtarlar, böyle bir toplantı gerçekleştirdikleri için başkan yardımcıları ve birim müdürlerine teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri de bu toplantıların düzenli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.