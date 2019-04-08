İYİ Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak, beraberinde İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Ramis Tunca ve yönetimi, belediye meclis üyesi adayları ve partililer olduğu halde E OSB'yi ziyaret etti. Burada Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli ve ekibi tarafından ağırlanan Karabacak, kendisinin de uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yapan bir siyasetçi olduğunu hatırlattı. Türk ekonomisinin bel kemiği özel sektörün önündeki engellerin kaldırılması, beklentilerine karşılık verilmesi gerektiğinin altını çizen Karabacak, "İşte o zaman ülke düzlüğe çıkar, insanımızın refah seviyesi artar" diyey konuştu.

Her Türlü Kolaylığı Sağlayacağız

Yalnızca merkezi idarenin değil yerel yönetimlerin de sanayicilere, işadamlarına, esnafa yönelik yapıcı adımlar atmasının şart olduğunu vurgulayan Salih Karabacak, "Sanayicilerin belediyelerle, valilikle uyum içinde çalışması demek, o şehrin gelişmesi demektir. Her fırsatta ifade ettiğim gibi Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiğimde bu konuda çok net bir tavır ortaya koyacağım, özel sektörle güçlü işbirliği içinde olacağım. Yatırıma teşvik, yatırım yapmak isteyenlere her türlü kolaylık asli görevlerimden biri olacak. Güçlü özel sektör demek istihdam artışı demek, işsizliğin azalması, ekonominin canlanması, alım gücünün artması, şehrin gelişmesi demek. Biz Odunpazarı'nı, özel sektörle birlikte geliştireceğiz" dedi.

Özel Sektörü Küstürmemek Lazım

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de sivil toplum kuruluşları bir araya geldiğnide demokrasiye inançlarının arttığını söyledi, "İYİ Parti'yi bu anlamda cesur ve güvenilir buluyorum" dedi. Kalkınmanın temeli olan özel sektörü küstürmemek gerektiğinin altını çizen Küpeli, "Üretici ve sanayicileri korumak lazım" şeklinde konuştu. Başkan Küpeli, Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak'a seçim yarışısında başarılar diledi.