OECD Beceriler Zirvesi’nde Bakan Işıkhan’dan 1 Mayıs mesajı

27.04.2026 21:46
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen OECD Beceriler Zirvesi kapsamındaki basın toplantısında konuşan Vedat Işıkhan, emeğin ve alın terinin önemine vurgu yaparak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne ilişkin mesaj verdi.

1 Mayıs etkinlikleri kapsamında 29 Nisan Cuma günü Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bir toplantı gerçekleştirileceğini belirten Vedat Işıkhan, “1 Mayıs aslında işçi haklarının savunulduğu, çalışma hayatındaki ihtiyaçların dile getirildiği, talep edildiği ve özellikle işçilerin emeğinin, alın terinin toplumda değerinin ön plana çıktığı anlamlı bir gün, farkındalık günü olarak kutlanıyor. Bizim için çok kutsal ve anlamlı bir gün olarak öne çıkıyor. Çünkü her emek kutsaldır.” dedi.

"AK PARTİ OLARAK ÇALIŞMA HAYATINDA DEVRİM NİTELİĞİNDE GELİŞMELERE İMZA ATTIK"

25 yıldır AK Parti olarak çalışma hayatında ve sosyal güvenlik sistemlerinde çok önemli gelişmeler sağladıklarını, devrim niteliğinde adımlar attıklarını belirten Vedat Işıkhan, “Bunun yanı sıra Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın da 1 Mayıs’la ilgili gündemleri belirlediğini görüyoruz. Burada öne çıkan kavramlar, sosyal adalet, insana yakışır iş koşulları ve eşitlik gibi kavramların ön plana çıkartılarak 1 Mayıs’ın Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanması yönünde çalışmalar söz konusu. Ülkemizde de hatırlarsanız 1 Mayıs derken hep sol, marjinal örgütlerin çatışmalarının yaşandığı, farklı noktalara çekildiği siyaset anlamında da farklı bir boyuta çekilen bir gün olarak kutlanıyordu. Fakat Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın özellikle 2009 yılında 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan etmesiyle birlikte değerli arkadaşlarım, bu topraklarda emeğe verilen değer hukuki ve sembolik anlamda da tescil edilmiş oldu.” şeklinde konuştu.

"SOSYAL DİYALOG MEKANİZMASINI BAŞARIYLA YÜRÜTÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Mayıs’ı tatil ilan etmesiyle birlikte çalışma hayatında sendikal hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, toplu sözleşme süreçlerinin daha demokratik hâle getirilmesi ve çalışma barışının sağlanmasının Bakanlık olarak öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Vedat Işıkhan şunları söyledi: “Çalışma barışının da çalışma hayatına tahkim edilmesi konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal diyalog kapsamında sendikalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ilişkilerimizi büyük bir başarıyla sürdürüyoruz. 1 Mayıs’ı sendikalarımız farklı yerlerde kutlayacaklar.

Türk-İş Edirne’de, Hak-İş Bursa’da, Memur-Sen Çorum’da, Türkiye Kamu-Sen Çanakkale’de, DİSK ve KESK ise İstanbul Kadıköy’de üyeleriyle birlikte yan yana gelerek bu bayramı coşkuyla kutlayacaklar.

Ben bu vesileyle tüm çalışanlarımızın, memurlarımızın, işçilerimizin, işverenlerimizin, çiftçimizin, esnafımızın, üretime katkıda bulunan kim var ise 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın, emekçimizin, emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü sizler aracılığıyla tebrik ediyorum."

