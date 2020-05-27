OECD ülkelerinde GSYH 2009'dan bu yana en büyük düşüşte

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH), büyük finansal krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana en büyük düşüşü yaşıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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