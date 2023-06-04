Öfkeli kadın sevgilisini bıçakladı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Öfkeli kadın sevgilisini bıçakladı

04.06.2023 21:51

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya atölyesinde meydana gelen olayda, ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakla yaralayan öfkeli kadın gözaltına alındı. Yaralanan şahıs ise hastanede tedavi altına alındı.

Öfkeli kadın ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde meydana gelen olayda öfkeli kadın, ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakla yaraladı. Olay saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Pranvera M.(34), sevgilisi Savaş D. (47)'yi çalıştığı yerde ziyaret etti. Sevgililer arasında ayrılık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen kadın, elindeki bıçakla kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bacağından yaraladı.Kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Sevgilisini bıçaklayan kadın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öfkeli kadın sevgilisini bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
21:54 Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı mağlup etti
21:50 Mauro Icardi, Jorge Jesus'u adeta bombaladı: Ligin geçerliliği yok diyenler varmış
21:48 Zaniolo, Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray taraftarlarından özür diledi
21:43 İki gol atan Zaniolo, maçın ardından taraftarına da bir mesaj yolladı
21:37 Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek tarihi bir zafer yaşadı
21:32 Jesus derbi faciasından sonra her şeyi bitirdi! Apar topar terk etti
21:23 1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti
21:23 Derbiyi kazanan Galatasaray 32 yıl sonra bir ilke imza attı
21:19 1 sezonda efsane oldu! Mauro Icardi tarihe geçti
21:18 Fenerbahçeliler bunu da gördü! Derbiyi kazanan Galatasaray 32 yıl sonra bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2023 22:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Öfkeli kadın sevgilisini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement