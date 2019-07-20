Oğlu 9 kurşunla öldürülen annenin feryadı: Adalet istiyorum

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada Salih Avcı (57) tarafından öldürülen Hasan Borucu'nun (26) annesi Nuriye Borucu, "Dağda terörist bile ellerini kaldırdığında askerimiz silah sıkmazken, neden oğluma 9 defa sıkıp çıkıp gitti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada Salih Avcı (57) tarafından öldürülen Hasan Borucu'nun (26) annesi Nuriye Borucu, "Dağda terörist bile ellerini kaldırdığında askerimiz silah sıkmazken, neden oğluma 9 defa sıkıp çıkıp gitti. Anne olarak adalet istiyorum" dedi.

Olay, 11 Nisan 2018 tarihinde, Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde meydan geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Salih Avcı ile Hasan Borucu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Salih Avcı, ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu (25), İsmet Korkmaz (49) ve Ahmet Memiş'e (25) ateş etti. Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz yaşamını yitirirken, Ahmet Memiş ve Hakan Borucu ise yaralandı.

KAVGA, YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA MESELESİNDEN ÇIKTI

Olaydan sonra gözaltına alınan Salih Avcı, savcılıktaki ifadesinde, Suriyeli işçi çalıştırmasını istemeyen ve kendisine, "Bu işçileri burada istemiyoruz" dediklerini öne sürdüğü Hasan Borucu, Hakan Borucu ve Ahmet Memiş ile daha önce tartıştıklarını söyledi. Avcı, olay günü Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in evine geldiğini, aralarında aynı sebepten tartışma çıktığını aktardı. Tartışma sonrası tarafları korkutmak amacıyla tabancayla birkaç el ayaklarına ateş ettiğini anlatan Salih Avcı, Borucu kardeşler ve Ahmet Memiş'in daha önce oğlu Ahmet Avcı'yı (30) dövdüğünü, kendisini de dövecekleri korkusuyla ateş ettiğini iddia etti. Salih Avcı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, oğlu Ahmet Avcı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Hakkında ömür boyu hapis cezası istenen Salih Avcı ve 20 yıl hapsi isnenen Ahmet Avcı'nın yargılanmasına Manavgat 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, sanıkların yanı sıra öldürülen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ın yakınları, olayda yaralanan Ahmet Memiş ve Hakan Borucu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklar Salih Avcı ve Ahmet Avcı, diyecek bir şeyleri olmadığını söyledi.

'OĞLUM YAŞIYOR OLACAKTI'

Öldürülen Hasan Borucu'nun annesi Nuriye Borucu ise evleriyle olay yeri arasının 30 metre olduğunu belirterek, "İki çocuk kavga etmiş. Olay yerine gelen Salih Avcı, her ikisine de 2'şer tokat atsaydı olay bitecekti. Oğlum büyüğünü bilir, öyle yetiştirdim onu. Şimdi oğlum yaşıyor olacaktı" dedi. Nuriye Borucu, olayın azmettiricisinin Ahmet Avcı olduğunu savunarak, tutuklanmasını talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Salih Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davanın ertelenmesine karar verdi.

'ANNE OLARAK ADALET İSTİYORUM'

Mahkeme çıkışında konuşan Nuriye Borucu, "Silahı getiren ve azmettiren Ahmet Avcı. Benim oğlumun kanı yerde kalıyor. Adalet istiyorum ben. Dağda terörist bile elini kaldırdığında askerimiz silah sıkmazken, neden benim oğluma 9 defa sıkıp da çıkıp gidiyor. Oğlum elini kaldırıyor, 'Amca' diyor. 'Amca bırak, tamam. Aldın alacağını' diyor. Halen sıkıyor benim oğluma. Ölmüş insanın üstüne halen silah sıkıyor. Ben anne olarak adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum" dedi.

'EVE GİDİP SİLAH GETİRMİŞ'

Hasan Borucu'nun teyzesi Döndü Sarıkaya da hiçbir baba veya oğlunun kavga ortamında diğerini bırakıp gitmeyeceğini belirterek, "Ahmet Avcı gidip evden silahı getiriyor, hatta annesi de diyor; 'Oğlum motosikletle eve geldi.' Sonra silahı getiriyor. Babası oğlundan silahı alıyor, yeğenimi ve komşumuzu öldürüyor. Ortada 4 yetim çocuk var. 2 kişi de yaralı, birisi hala ayağında aparatla hareket edebiliyor. Bütün bunlara rağmen asıl azmettirici dışarıda" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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